Siyonist medyadan itiraf: Lübnan hükümeti ile yapılan anlaşma ülkede iç savaş çıkaracak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran’da Washington’da imzalanan çerçeve anlaşma, bölgede yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ev sahipliğinde, Lübnan Büyükelçisi Nada Hamadeh ve İsrail Büyükelçisi Yechiel Leiter’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Rubio, anlaşmayı “uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı” olarak nitelendirdi. Ancak imzanın ardından İsrail medyasından gelen yorumlar, anlaşmanın perde arkasındaki hedeflerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İsrail’in 13. Kanalı’nda yer alan analizde, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’ı iç savaşa sürükleme stratejisini benimsediği öne sürüldü. Haberde, “Tel Aviv, Lübnan’ı iç savaşa sürüklüyor, bu bizim için çok da kötü olmayabilir. Bırakın Lübnan hükümeti Hizbullah’la savaşsın, başından beri amaç buydu” ifadelerine yer verildi. Anlaşmanın Lübnan ordusunu Hizbullah’ın silahsızlandırılmasından sorumlu tuttuğu, bunun da “Lübnanlılar Lübnanlılara savaşsın, İsrail sınırın arkasından izlesin” anlamına geldiği belirtildi. Aynı analizde, “barış bahanesiyle yaratılan bir iç savaş” ifadesi kullanıldı.

Kanal 13 analisti, Lübnan ordusunun Hizbullah’la savaşacak güce ulaşmadan bu göreve zorlanmasının ordunun çöküşüne yol açacağını da itiraf etti. Bu değerlendirme, anlaşmanın Lübnan’ın istikrarını değil, tam tersine derinleşen bir krizi tetikleyebileceği yönünde kaygıları beraberinde getiriyor.

Anlaşmanın, Lübnan’da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve “Hizbullah’ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılmasını” öngördüğü belirtiliyor. Rubio, imza töreninin ardından yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın “kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve” oluşturmayı hedeflediğini kaydetti. Ayrıca anlaşmanın, Washington öncülüğünde üçlü bir askeri işbirliği grubunun kurulmasına zemin hazırladığı ifade edildi. Rubio’nun, ABD’nin Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirme taahhüdünü yinelediği ve bu kapsamda Pentagon’un 30 milyon dolardan fazla kaynak ayırmaya hazır olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya Lübnan içinden de tepkiler geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, anlaşmayı Lübnanlıların özgürleştirilen topraklara dönüşünün ilk adımı olarak memnuniyetle karşıladı. Başbakan Nevaf Salam ise anlaşmanın amacının İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi ve devlet egemenliğinin yeniden tesisi olduğunu savundu. Ancak bu açıklamalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşma sonrası yaptığı “Lübnan’ın güneyine dönüşe izin vermeyeceğiz” açıklamasıyla çelişti. Binlerce Lübnanlının, anlaşmayı “İsrail ile normalleşme” olarak nitelendirerek sokaklara döküldüğü ve protesto gösterileri düzenlediği kaydedildi.

Rubio’nun açıklamalarında, “Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve askeri yapısının sökülmesi” için bir mekanizma oluşturulacağı belirtilirken, aynı açıklamalarda Hizbullah’ın Amerikan çıkarlarına ve vatandaşlarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu iddiası da yer aldı. Bu iddianın, anlaşmanın meşruiyetini pekiştirme çabası olarak değerlendirildiği gözlemleniyor.