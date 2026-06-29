İsviçre’deki ABD-İran Görüşmelerinde Sürpriz Genişleme: Filistin Dosyası Resmen Gündeme Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsviçre’de devam eden ABD-İran müzakerelerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Diplomatik kaynaklara göre Tahran heyeti, Filistin meselesinin resmî bir gündem maddesi olarak ele alınmasını önerdi ve bu talep müzakere çerçevesine dâhil edildi. Böylece görüşmeler, yalnızca ikili konulara odaklanmanın ötesine geçerek bölgesel boyut kazandı.

Tahran’ın hamlesi, Filistin meselesinin Orta Doğu’daki güç dengelerini belirleyen temel başlıklardan biri olduğu ve müzakerelerde görmezden gelinmemesi gerektiği yönündeki siyasi yaklaşımıyla uyumlu görülüyor. İranlı müzakereciler, bölgedeki istikrarın ancak Filistin dosyasının “adil ve sürdürülebilir bir çözüm perspektifiyle” ele alınmasıyla mümkün olabileceğini savunuyor.

Washington tarafında ise bu genişlemenin, görüşmelerin kapsamını karmaşıklaştırabileceğine yönelik temkinli bir tutum bulunduğu belirtiliyor. ABD heyetinin, Filistin konusunun masaya alınmasını reddetmediği ancak sürecin “ikili temel gündemleri gölgelemesine izin vermemeye” çalıştığı aktarılıyor.

Uzmanlar, Filistin’in gündeme dâhil edilmesinin, müzakereleri yalnızca nükleer faaliyetler ve yaptırımlar üzerinden yürütülen teknik bir süreç olmaktan çıkarıp daha geniş bir siyasi çerçeveye taşıdığı yorumunu yapıyor. Bu durumun, bölge ülkelerinin ve uluslararası aktörlerin müzakerelere bakışını da etkilemesi bekleniyor.

Diplomatik çevreler, Filistin dosyasının resmen masada bulunmasının ilerleyen turlarda yeni başlıklar ve ek arabuluculuk girişimlerini tetikleyebileceğini belirtiyor. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında söz konusu gündem maddesinin ne kadar somut ilerleme sağlayacağı ise merak konusu.