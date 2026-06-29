Batı Şeria’nın Kuzeyinde “Yerleşim Mühendisliği” Alarmı: Cenin ve Nablus İzole Ediliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın kuzeyinde son dönemde hız kazanan yerleşim ve yol projeleri, bölgede yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bölgeyi yakından takip eden araştırmacılar ve yerel yetkililer, söz konusu adımların yalnızca güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacağını, aynı zamanda coğrafi ve demografik bir yeniden düzenleme anlamı taşıdığını savunuyor.

İddialara göre özellikle Cenin ve Nablus çevresinde inşa edilen yeni yerleşim birimleri, askeri kontrol noktaları ve alternatif ulaşım hatları, Filistin yerleşimlerini birbirinden kopuk adacıklar haline getiriyor. Bu durumun, iki vilayet arasındaki doğal bağlantıyı zayıflattığı ve ekonomik-sosyal hareketliliği ciddi biçimde etkilediği belirtiliyor.

Bölgede yaşayan Filistinliler, artan kontrol noktaları ve yol kısıtlamaları nedeniyle günlük yaşamın daha da zorlaştığını ifade ediyor. Tarım arazilerine erişimin kısıtlanması, ticaret yollarının kesintiye uğraması ve şehirler arası geçişlerde yaşanan gecikmeler, yerel ekonomiyi doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, “yerleşim mühendisliği” olarak tanımlanan bu yaklaşımın uzun vadede Batı Şeria’nın kuzeyinde kalıcı bir coğrafi parçalanmaya yol açabileceği görüşünde. Bu tür projelerin, olası bir siyasi çözüm sürecinde toprak bütünlüğü ve idari devamlılık açısından ciddi sorunlar doğurabileceği dile getiriliyor.

İsrail makamları ise söz konusu projelerin güvenlik ihtiyaçları ve mevcut yerleşimlerin altyapı gereksinimleri doğrultusunda planlandığını savunuyor. Ancak sahadaki gelişmeler, Batı Şeria’nın kuzeyinde dengelerin daha da hassas bir hal aldığını gösteriyor. Bölgedeki hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, önümüzdeki dönemde konunun uluslararası platformlarda da daha sık gündeme gelebileceğine işaret ediyor.