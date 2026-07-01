Tel Aviv-Washington Hattında Dikkat Çeken İtiraf: “İran Konusunda Tehdit Algımız Değil, Önceliklerimiz Farklı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın nükleer programı ve bölgesel nüfuzuna karşı ABD ve İsrail arasında yürütülen ortak stratejiye dair Tel Aviv kanadından dikkat çekici bir analiz geldi. İsrailli üst düzey askeri yetkililerden Amir Baram, Washington ve Tel Aviv’in İran’ı ortak bir tehdit olarak görmesine karşın, bu tehditle mücadelede izlenecek yol ve zamanlama konusunda farklı önceliklere sahip olduğunu ifade etti.

Baram, iki müttefik arasındaki ilişkileri değerlendirdiği açıklamasında, ABD’nin küresel dengeleri gözeten daha geniş bir perspektifle hareket ettiğini, İsrail’in ise doğrudan sınır güvenliği ve varoluşsal tehdit refleksleriyle kararlar aldığını ima etti. Tehdidin büyüklüğü ve niteliği konusunda Washington ile tamamen aynı fikirde olduklarını belirten Baram, “Sorun tehdidi nasıl tanımladığımız değil, bu tehditle mücadele ederken hangi adımlara öncelik verdiğimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklama, özellikle son dönemde iki ülke arasında İran’a yönelik olası bir askeri müdahale veya yaptırım süreçlerinin zamanlaması konusunda yaşanan fikir ayrılıklarını doğrular nitelikte. ABD yönetiminin diplomasi ve bölgesel ittifakları ön plana çıkaran temkinli yaklaşımına karşılık, Tel Aviv’in daha hızlı ve operasyonel adımlar atılması yönünde baskı yaptığı biliniyor.

Askeri analistler, Baram’ın bu çıkışının iki başkent arasındaki koordinasyonun kopması anlamına gelmediğini, aksine kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıkların bir yansıması olduğunu belirtiyor. İsrail’in, kendi güvenlik önceliklerini ABD’nin küresel ajandasının üst sıralarına taşımak için diplomatik baskıyı sürdüreceği öngörülüyor.