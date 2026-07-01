İsrail Medyasında “İran Planı” Alarmı: Hamas’ı Yeniden İnşa Etmek İçin Yeni Bir Strateji mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail merkezli Maariv gazetesinde yer alan analiz, Orta Doğu’daki savaşın sadece sahada değil, arka planda devam eden derin bir “yeniden yapılanma” süreciyle şekillendiğine dikkat çekiyor. Analizde, İran’ın Hamas üzerindeki etkisini kaybetmemek ve bölgedeki “direniş ekseni” modelini canlı tutmak adına, örgütün yapısını yeni bir savaş doktrinine göre güncellediği iddia ediliyor.
1 Temmuz 2026 - 17:48
News ID: 1834146
İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde yayımlanan çarpıcı bir analiz, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteci Avi Aşkenazi imzasıyla kaleme alınan değerlendirmede, Tahran’ın bölgedeki askeri ve siyasi nüfuzunu koruma amacıyla Hamas’ı askeri ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırmak için yeni bir strateji geliştirdiği öne sürüldü.
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