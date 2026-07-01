İsrail Medyasında “İran Planı” Alarmı: Hamas’ı Yeniden İnşa Etmek İçin Yeni Bir Strateji mi?

Analistin sunduğu verilere göre Tahran, Hamas’ın mevcut operasyonel kapasitesini ve bölgesel caydırıcılığını korumak için daha sistematik bir yaklaşım benimsiyor. Bu kapsamda, örgütün sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda İran’ın bölgesel çıkarlarını koruyan stratejik bir aktör olarak yeniden organize edilmeye çalışıldığı vurgulanıyor.

Haberde, bu yeniden yapılanma çabasının temel motivasyonunun, İran’ın bölgedeki askeri varlığını dolaylı yoldan sürdürülebilir kılmak olduğu ifade ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Hamas’ın yeni yapısının, sadece yerel bir çatışma aktörü olmanın ötesinde, İran’ın bölgesel stratejilerinin ayrılmaz ve daha dirençli bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

İsrailli askeri uzmanlar, bu tür bir stratejik dönüşümün, bölgedeki güvenlik mimarisini daha karmaşık ve öngörülemez bir hale getirebileceği konusunda uyarıyor. Analiz, İran’ın bu hamlesinin, İsrail ve bölgedeki diğer aktörlerin güvenlik planlamalarını doğrudan etkileyebilecek bir “uzun vadeli oyun planı” niteliği taşıdığını savunuyor.

Şimdi dikkatler, İsrail istihbaratının bu tür bir yeniden yapılanma sinyaline karşı nasıl bir karşı strateji geliştireceğine ve Tahran’ın bu “yeniden inşa” sürecinin sahada ne kadar somut karşılık bulacağına odaklanmış durumda.