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İsrail Medyasında “İran Planı” Alarmı: Hamas’ı Yeniden İnşa Etmek İçin Yeni Bir Strateji mi?

1 Temmuz 2026 - 17:48
News ID: 1834146
İsrail Medyasında “İran Planı” Alarmı: Hamas’ı Yeniden İnşa Etmek İçin Yeni Bir Strateji mi?

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde yayımlanan çarpıcı bir analiz, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteci Avi Aşkenazi imzasıyla kaleme alınan değerlendirmede, Tahran’ın bölgedeki askeri ve siyasi nüfuzunu koruma amacıyla Hamas’ı askeri ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırmak için yeni bir strateji geliştirdiği öne sürüldü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail merkezli Maariv gazetesinde yer alan analiz, Orta Doğu’daki savaşın sadece sahada değil, arka planda devam eden derin bir “yeniden yapılanma” süreciyle şekillendiğine dikkat çekiyor. Analizde, İran’ın Hamas üzerindeki etkisini kaybetmemek ve bölgedeki “direniş ekseni” modelini canlı tutmak adına, örgütün yapısını yeni bir savaş doktrinine göre güncellediği iddia ediliyor.

Analistin sunduğu verilere göre Tahran, Hamas’ın mevcut operasyonel kapasitesini ve bölgesel caydırıcılığını korumak için daha sistematik bir yaklaşım benimsiyor. Bu kapsamda, örgütün sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda İran’ın bölgesel çıkarlarını koruyan stratejik bir aktör olarak yeniden organize edilmeye çalışıldığı vurgulanıyor.

Haberde, bu yeniden yapılanma çabasının temel motivasyonunun, İran’ın bölgedeki askeri varlığını dolaylı yoldan sürdürülebilir kılmak olduğu ifade ediliyor. Eğer bu iddialar doğruysa, Hamas’ın yeni yapısının, sadece yerel bir çatışma aktörü olmanın ötesinde, İran’ın bölgesel stratejilerinin ayrılmaz ve daha dirençli bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

İsrailli askeri uzmanlar, bu tür bir stratejik dönüşümün, bölgedeki güvenlik mimarisini daha karmaşık ve öngörülemez bir hale getirebileceği konusunda uyarıyor. Analiz, İran’ın bu hamlesinin, İsrail ve bölgedeki diğer aktörlerin güvenlik planlamalarını doğrudan etkileyebilecek bir “uzun vadeli oyun planı” niteliği taşıdığını savunuyor.

Şimdi dikkatler, İsrail istihbaratının bu tür bir yeniden yapılanma sinyaline karşı nasıl bir karşı strateji geliştireceğine ve Tahran’ın bu “yeniden inşa” sürecinin sahada ne kadar somut karşılık bulacağına odaklanmış durumda.

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