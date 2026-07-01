Tahran’dan Deniz Ticareti Uyarısı: Karaya Oturan Gemi Üzerinden “Güzergâh” Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Stratejik deniz hatlarının kesişim noktasında yer alan İran, deniz taşımacılığında güvenlik kurallarına riayet edilmesinin önemini son yaşanan somut bir kaza üzerinden gündeme taşıdı. İranlı yetkililer, yakın zamanda meydana gelen bir geminin karaya oturması hadisesini işaret ederek, uluslararası ve yerel deniz ticareti yapan tüm firmaları belirlenen koordinatlara uymaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, deniz trafiğindeki yoğunluğun ve coğrafi koşulların hata payını en aza indirdiği, belirlenen güvenli rotaların dışına çıkılmasının hem maddi kayıplara hem de çevre felaketlerine yol açabileceği vurgulandı. Karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları devam ederken, olayın teknik detaylarının incelendiği ve rotadan sapma gerekçelerinin araştırıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve denizcilik uzmanları, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi gibi kritik geçiş noktalarında seyreden gemilerin, deniz haritaları ve yerel yönlendirme kılavuzlarına harfiyen uyması gerektiğine dikkat çekiyor. İran tarafı da bu son olayı bir “uyarı levhası” olarak nitelendirerek, kuralların ihlal edilmesinin deniz güvenliğini doğrudan tehlikeye attığını ifade etti.

Bölgedeki deniz trafiğini düzenleyen kurumlar, geçiş yollarındaki denetimlerin sıklaştırılacağını ve belirlenen hatların dışına çıkan gemilere yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, deniz ticaretinin kesintisiz sürmesi için koordinasyonun şart olduğunu yineledi.