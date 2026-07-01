Beyrut’ta Siyasi Fay Hatları Hareketli: Caferi Başmüftüsü Kabalan’dan “Tarihi Felaket” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ekonomik kriz ve bölgesel gerilimlerin gölgesindeki Lübnan’da, dini ve siyasi lider figürlerin açıklamaları iç politikadaki tansiyonu artırmaya devam ediyor. Ülkenin en nüfuzlu dini otoritelerinden biri olan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, başkent Beyrut’ta yaptığı son açıklamada hükümetin izlediği güvenlik stratejilerini ve siyasi ittifak tercihlerini sert sözlerle hedef aldı.

Kabalan, mevcut yönetim anlayışının Lübnan’ın egemenliğini ve iç huzurunu korumada yetersiz kaldığını öne sürdü. Ülkenin karşı karşıya olduğu tehditlerin sadece sınır hatlarıyla sınırlı olmadığını belirten Başmüftü, siyasi karar alma mekanizmalarındaki zafiyetlerin toplumsal yapıyı bölünmeye sürüklediğini ifade etti. Kabalan, “Alınan yanlış kararlar ve dış dayatmalara karşı gösterilen zayıflık, bizi tarihi bir ulusal felaketin eşiğine getirdi,” dedi.

Lübnan iç siyasetinde mezhepsel dengelerin hassasiyeti göz önüne alındığında, Kabalan’ın bu çıkışı hükümet kanadında ve muhalif çevrelerde farklı yankılar buldu. Destekçileri, Başmüftü’nün ülkenin milli çıkarlarını koruma adına gerçekçi bir uyarıda bulunduğunu savunurken; eleştiren kesimler ise bu tür açıklamaların toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebileceğini ileri sürüyor.

Bölge analistleri, Şeyh Ahmed Kabalan’ın uyarılarının özellikle güney sınırındaki askeri hareketlilik ve içerideki ekonomik çöküşle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Beyrut yönetiminin, ülkedeki farklı toplumsal kesimlerin taleplerini ve güvenlik kaygılarını dengeleyecek yeni bir uzlaşı formülü bulamaması halinde, siyasi tıkanıklığın daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.