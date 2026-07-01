Doha’da Kritik Trafik: ABD ve İran Arasında Katar ile Pakistan Ara Buluculuğunda Dolaylı Temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde, Washington ve Tahran hatlarında perde arkası diplomasi yeniden hareketlendi. Reuters’ın servis ettiği ve diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD ve İran heyetleri, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın sahadaki yansımalarını ve teknik detaylarını ele almak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Doğrudan müzakere yürütmeyen taraflar, masadaki başlıkları ara bulucu ülkeler kanalıyla müzakere ediyor. Sürecin kolaylaştırıcılığını ise bölgede mekik diplomasisi yürüten Katar ve Pakistan üstlenmiş durumda. Görüşmelerin ana odağını, mutabakat zaptında yer alan yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi, teknik aksaklıkların giderilmesi ve olası yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi oluşturuyor.

Diplomatik kaynaklar, Doha’daki bu teknik temasların büyük siyasi kararlar almaktan ziyade, mevcut anlaşmanın sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan bir “uygulama ve takip mekanizması” işlevi gördüğünü belirtiyor. Katar ve Pakistan diplomatlarının, iki heyet arasında metin taslaklarını ve teknik talepleri taşıyarak koordinasyonu sağladığı aktarılıyor.

Uzmanlar, bölgedeki askeri hareketliliğe rağmen bu tür dolaylı kanalların açık tutulmasının, krizlerin kontrol dışına çıkmasını engellemek açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor. Doha’da yürütülen bu hassas sürecin, önümüzdeki dönemde taraflar arasındaki diğer gerilim başlıklarının çözümüne de zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Görüşmelerin ne kadar süreceği ve tarafların mutabakatın uygulanması konusunda tam bir uzlaşıya varıp varmadığına ilişkin resmi açıklamaların, teknik heyetlerin raporlamalarının ardından yapılması bekleniyor.