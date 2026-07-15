Devrim Muhafızları'ndan Kuveyt halkına mesaj: Amerikan üslerini ülkenizden atın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, resmî internet sitesi ve Tasnim Haber Ajansı üzerinden yayınladığı 14 numaralı bildiriyle, Kuveyt halkına olağanüstü bir çağrıda bulundu. Açıklamada, ABD’nin 168 çocuğun şehit olduğu Minab okulu katliamı ve İmam Hamaney’e yönelik suikastla savaşı başlattığı, bu saldırıların Kuveyt topraklarındaki Amerikan üslerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bildiride, “Şeytan büyük Amerika’nın çocuk katili ordusu, büyük İslam lideri ve eşsiz din merci İmam Hamaney’i şehit ederek, Minab okulunda 168 çocuğu parçalayarak bize karşı savaş başlattı. Bu savaşın kaynağı, Kuveyt’in kutsal topraklarındaki Amerikan işgal güçlerinin üsleridir” denildi.

Son saldırı dalgası ve sivil hedef vurgusu

Devrim Muhafızları, gece boyunca ABD uçaklarının İran’ın güneyindeki çeşitli üsleri vurduğunu, özellikle Huzistan’ın Huveyze kentinde çiftçilerden alınan buğdayın depolandığı bir ambar ile İlam’ın Dehloran kentindeki içme suyu fabrikasının hedef alındığını belirtti. Bu saldırıların, uluslararası hukukta açıkça savaş suçu olarak tanımlandığı ve sivil altyapıyı hedef alması sebebiyle Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlali olduğu vurgulanıyor.

“Nasr 2” operasyonunun altıncı dalgası

Devrim Muhafızları, misilleme olarak “Nasr 2” operasyonunun altıncı dalgasında, “Ya Rasulullah” koduyla Kuveyt’teki Amerikan askerî üssüne kapsamlı bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda hedef alınan unsurlar arasında:

Üssün uydu iletişim merkezi,

PATRIOT hava savunma sistemi kompleksi,

Füze ve hava savunma radarı,

HIMARS roket fırlatma rampaları sayıldı.

IRGC, tüm bu hedeflerin füze ve kamikaze İHA’larla isabetle vurularak imha edildiğini ve yerle bir edildiğini aktardı. Daha önce ABD’nin bölgedeki hava savunma sistemlerinin “geçilmez” olduğu yönündeki iddiaları hatırlatılırken, bu operasyonun söz konusu iddiaları fiilen çökerttiği belirtiliyor.

Kuveyt halkına çağrı: “Bu katilleri topraklarınızdan çıkarın”

Bildirinin en dikkat çeken bölümünde, IRGC doğrudan Kuveyt halkına hitap ederek:

“Sizlerle hiçbir düşmanlığımız yok, aksine Kuveyt’in asil ve soylu halkını çok seviyoruz. Bu operasyon, Amerikalı savaş suçlularına verilen bir cevaptı. Siz Müslüman ve kerim milletten beklenen, bu çocuk katili işgalcileri topraklarınızdan atmaktır. Kuveyt’in tertemiz toprakları, son iki yılda Gazze’de 70 bin Filistinliyi, aralarında 20 bin çocuk olmak üzere katleden ve Minab okulu faciasını işleyen bu katillerin işgaline asla müsaade etmemelidir”

ifadelerine yer verdi. Ayrıca Kuveyt halkına, “Amerikan işgal kurumlarını tahrip etmek ve İslam topraklarını işgalci üslerden kurtarmak için hiçbir fırsatı kaçırmayın” çağrısı yapıldı.

Uluslararası hukuk ve stratejik boyut

Uzmanlar, bu bildirinin yalnızca askerî bir operasyon duyurusu değil, aynı zamanda bölgesel bir meydan okuma ve Kuveyt kamuoyunda ABD karşıtlığını mobilize etme girişimi olduğuna dikkat çekiyor. IRGC’nin, saldırılarını meşrulaştırmak için Minab ve Gazze’deki sivil kayıpları sürekli referans alması, ABD’nin bölgede meşruiyet krizini derinleştiriyor.

Öte yandan ABD’nin, Kuveyt’teki üslerinin “savunma amaçlı” olduğu yönündeki açıklamaları ile fiilen bölgede saldırı üssü olarak kullanılması arasındaki çelişki de gözler önüne serilmiş oluyor. Washington yönetimi, defalarca “İran’a karşı savunma amaçlı konuşlandırma” yaptığını savunurken, Kuveyt’teki üslerden İran’ın sivil altyapısına yönelik saldırıların düzenlenmesi, bu savunmayı tamamen geçersiz kılıyor.

Direniş Ekseni’nin kazanımları ve psikolojik üstünlük

İran ve Direniş Ekseni kaynakları, bu operasyonun sadece askerî değil, aynı zamanda psikolojik bir zafer olduğunu vurguluyor. ABD’nin “yenilmez” olarak tanıttığı PATRIOT sistemlerinin imha edilmesi, Körfez ülkelerindaki Amerikan askerî varlığının artık güvenli olmadığı algısını güçlendiriyor. IRGC’nin Kuveyt halkına yaptığı doğrudan çağrı, bölge halkları ile Amerikan üsleri arasındaki gerilimi tırmandıracak ve ABD’nin lojistik ikmal hatlarını da risk altına sokacak bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Bölge analistleri, bu çağrının önümüzdeki günlerde Kuveyt’te siyasi tartışmalara yol açmasının beklendiğini, Kuveyt yönetiminin ise ABD ile ikili anlaşmaları ile halk tepkisi arasında zor bir denge kurmak zorunda kalacağını ifade ediyor.