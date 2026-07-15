ABD'nin iddiası boşa çıktı: Hürmüz Boğazı'nda İran'ın rotası tercih ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası gemi takip ve analiz şirketi Kpler tarafından yayınlanan veriler, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin büyük çoğunluğunun İran’ın belirlediği güvenli koridoru kullandığını ortaya koydu. Verilere göre, geçtiğimiz gün içerisinde boğazdan geçiş yapan 11 gemiden 9’u, Tahran yönetiminin belirlediği rota ve kurallara uyum sağladı. Bu oran, geçişlerin yaklaşık yüzde 82’sine tekabül ediyor.

İran makamları daha önce yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı’nın güvenli bir şekilde yönetiminin kendilerinde olduğunu ve tüm gemilerin yalnızca İran’ın belirlediği güvenli rotayı kullanması gerektiğini duyurmuştu. Ayrıca, alternatif rotaları kullanmanın ABD’nin bölgedeki askerî müdahalesine kapı aralayacağı ve bunun doğuracağı tüm sonuçların gemi sahipleri ile işletmecilerine ait olacağı uyarısında bulunulmuştu.

ABD saldırganlığı gemileri riskten uzaklaştırıyor

Haberde, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki saldırgan eylemlerinin Hürmüz Boğazı’nda gemi hareketliliğini doğrudan etkilediği ve ticari trafikte aksamalara yol açtığı belirtiliyor. Washington yönetiminin “seyir serbestisi” ve “uluslararası sularda güvenlik” söylemlerine rağmen, fiiliyatta bölgeye yönelik askerî yığınağın ve İran’a yönelik tehditlerin, uluslararası gemi sahiplerini Tahran’ın belirlediği koridora yönelttiği ifade ediliyor.

Kpler verilerinin ortaya koyduğu bu tablo, ABD’nin bölgede “güvenlik sağlayıcı” olduğu yönündeki iddiaları ile sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumu da bir kez daha gözler önüne seriyor. Gemilerin İran’ın rotasını tercih etmesi, ABD’nin bölgede güven veremediğinin ve ticari aktörlerin Tahran’ın kurallarını daha güvenilir bulduğunun açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İran’ın stratejik hakimiyeti verilerle tescillendi

Uzmanlar, söz konusu verilerin İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili kontrolünü ve bu kontrolün uluslararası ticaret dünyasında kabul gördüğünü kanıtladığını belirtiyor. Daha önce ABD ve müttefikleri tarafından defalarca “İran boğazı kapatmakla tehdit ediyor” şeklindeki propagandaların dillendirildiği hatırlatılırken, sahada yaşanan gerçeğin tamamen farklı olduğu vurgulanıyor.

İran, boğazı kapatmak yerine güvenli bir geçiş sistemi kurarak hem kendi egemenlik haklarını kullanmakta hem de küresel ticaretin aksamaması için alternatif sunmaktadır. Buna karşılık ABD’nin bölgeye yönelik askerî yığınağı ve tehdit politikaları, ticari gemiler için risk oluşturan asıl unsur olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ikiyüzlülüğü: Tehdit eden değil, tehdit edilen

ABD yönetimi, uzun süredir Hürmüz Boğazı’nda “güvenliği sağlamak” adına bölgeye askerî güç sevkiyatı yaparken, aynı anda İran’a yönelik saldırı planlarını da gündemde tutuyor. Ancak Kpler verileri, ABD’nin bu yaklaşımının ticari aktörler nezdinde itibar kaybına yol açtığını ve gemi sahiplerinin güvenliği ABD’nin askerî varlığında değil, İran’ın kurallarında bulduğunu ortaya koyuyor.

Bu tablo, ABD’nin “uluslararası suları savunma” söylemi ile “İran’ı hedef alma” eylemleri arasındaki çelişkiyi de açığa çıkarıyor. Washington, bir yandan boğazın tüm ülkelere açık olması gerektiğini savunurken, diğer yandan boğaza komşu olan İran’a karşı saldırgan politikalar izleyerek bölgede gerilimi tırmandırıyor. Sonuçta bu çelişkili tutum, uluslararası gemilerin İran’ın önerdiği güvenli rotaya yönelmesiyle sonuçlanıyor.

Direniş Ekseni’nin kazanımı: Güven tesis eden yaklaşım

İran ve Direniş Ekseni’nin, Hürmüz Boğazı’nda sürdürdüğü yönetim politikası, sadece askerî ve siyasi değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da bir başarı olarak değerlendiriliyor. İran’ın, boğazı kapatma tehdidinden ziyade, düzenli ve güvenli bir geçiş sistemi sunması, uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazanırken, ABD’nin saldırgan politikalarını da daha da marjinalleştiriyor.

Bölge kaynakları, İran’ın boğaz yönetimindeki bu başarısının, ABD’nin Körfez’deki askerî üslerinin ve Suudi koalisyonunun bölgesel hegemonya çabalarının ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Gemilerin İran rotasını benimsemesi, uluslararası ticaretin, ABD’nin savaş politikalarına değil, İran’ın sağladığı istikrara güvendiğinin en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.