İran'da Ehli Sünnet Alimi Mevlana Enver Rigi teröristler tarafından şehit edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mirjaveh Valisi Muhtar Muhsin Mübareki tarafından yapılan açıklamada, Ali bin Ebu Talib Camii Cuma imamı Mevlana Muhammed Enver Rigi'nin pazartesi sabahı erken saatlerde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alındığı ve ağır yaralarına yenik düşerek şehit olduğu bildirildi.

Saldırı, bölge yetkililerince "terör eylemi" olarak nitelendirildi. Vali Mübareki, bu saldırının Sistan ve Belucistan halkının güvenliğini, huzurunu ve birliğini zedelemeye yönelik başarısız bir girişim olduğunu belirterek; saldırganların yakalanması ve cezalandırılması için güvenlik, adli ve yargı makamlarının kapsamlı soruşturma başlattığını aktardı.

Bölücü Oyunlar ve Birlik Vurgusu

Vali Mübareki, bölge halkına sakin, uyanık ve birlik içinde olma çağrısında bulunurken; bilgi edinme konusunda yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiğini ve "düşmanların" bu tür suçları istismar ederek halk arasında nifak tohumu ekmesine izin verilmemesini istedi.

Mübareki, Şii ve Sünni topluluklar arasındaki birliğin "değerli bir varlık" olduğunu vurgulayarak; Sistan ve Belucistan halkının düşman komplolarına karşı her zaman uyanık durduğunu ve bu saldırının bölgenin dayanışmasını veya güvenliğini zayıflatmayacağını ifade etti.

Khash Vekili'nden Sert Tepki

Hasanabad seçim bölgesi milletvekili Ali Kord da saldırıyı kınayarak, Rigi ailesine, alimlere, Cuma imamlarına, medrese öğrencilerine ve Sistan ve Belucistan halkına başsağlığı diledi.

Kord, suikastı "suçlu paralı askerlerin terörist ve korkakça saldırısı" olarak nitelendirirken; "Bu tür kör ve şerefsiz eylemler, ilin sınır sakinlerinin ve devrimci halkın azmini zayıflatmayacak; aksine halkın birlik, dayanışma ve kenetlenmesini güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. Milletvekili, ildeki güvenlik, askeri, adli ve siyasi makamlar ile alimler, kabile liderleri ve toplum önderlerini, failleri tespit edip cezalandırma ve terörizmin destekçilerine karşı kararlı bir yanıt verme konusunda göreve çağırdı.

Bölgenin Hassas Yapısı ve Dış Parmak İzleri

Mirjaveh ilçesi, Sistan ve Belucistan eyaletinin güneydoğusunda yer alan ve farklı etnik ve dini toplulukların bir arada yaşamasının ve birliğinin sembolü olarak gösterilen bir bölge olarak biliniyor. İranlı yetkililer defalarca terör gruplarının güvenliği zayıflatmayı ve bölücülüğü kışkırtmayı hedeflediğini, ancak halkın uyanıklığı ve güvenlik güçleriyle işbirliğinin bu girişimleri boşa çıkardığını belirtmişlerdi. Yaşanan bu suikastın ise, bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalışan ve Sistan-Belucistan'daki etnik ve mezhepsel hassasiyetleri sömürmeye çalışan emperyalist güçler ile onların bölgedeki işbirlikçilerinin kirli oyununun bir parçası olduğu değerlendiriliyor. İsrail istihbaratının ve bazı bölge ülkelerinin, İran'ın doğu sınırlarında güvenlik sorunları çıkarmak için bu tür "uykuda hücreleri" harekete geçirdiğine dair daha önceki uyarılar, bu saldırıyla birlikte bir kez daha hatırlatıldı. Yetkililerin, saldırının perde arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması konusundaki kararlılığı, bu tür terör eylemlerinin sadece yerel değil, bölgesel ve uluslararası boyutlarıyla da ele alınacağını gösteriyor. Halkın bu tür fitne girişimlerine karşı kenetlenmesi ve güvenlik güçlerine desteğini sürdürmesi, düşmanın emellerinin boşa çıkmasının teminatı olarak görülüyor.