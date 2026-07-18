ABD, İran'a üst üste 7. gecede de hava saldırıları düzenledi: Yine sivil noktalar vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a karşı yedinci gece üst üste saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada bu vahşi saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" iddia edildi. Ancak sahada yaşanan gerçekler, Washington'un bu söylemini paramparça etti.

İran basınına yansıyan verilere göre, ABD savaş uçakları Hürmüzgan, Yezd, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki sivil altyapıyı ve yerleşim bölgelerini hedef aldı.

Ahvaz kentinin füzelerle vurulması ve Yezd eyaleti çevresinde duyulan 5 patlama sesi, saldırıların "askeri hedef" kriterleriyle asla bağdaşmadığını gösterdi.

Uzmanlar, bir devletin köprüler ve şehir merkezlerini vurmasının, ancak "savaş suçu" kapsamında değerlendirilebileceğini savunuyor. ABD'nin geçmişte "sivilleri koruma" vaatleriyle bugünkü eylemleri arasındaki uçurum, emperyalist güçlerin ikiyüzlü yüzünü bir kez daha ifşa etti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.

Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.

Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.