İran Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 tankerin patladığını duyurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan açıklamada, iki petrol tankerinin ABD'nin doğrudan baskısıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya zorlandığı ve bu sırada patladığı ifade edildi.

Patlamanın teknik mi yoksa kasıtlı bir müdahale sonucu mu meydana geldiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Bölge kaynakları, bu durumun ABD'nin Hürmüz'deki keyfi uygulamalarının doğurduğu tehlikeli sonuçlardan biri olduğunu savunuyor.

İran'dan Rota Uyarısı: "Güvenli Geçiş Tek Bir Yolda"

Açıklamanın devamında, İran'ın belirlediği resmi rota dışındaki tüm güzergahların gemi geçişleri için güvenli olmayacağı belirtildi. Bu uyarı, Tahran'ın Hürmüz üzerindeki egemenlik haklarını ve denetim mekanizmasını tesis etme iradesinin bir parçası olarak kaydedildi.

İran'ın, uluslararası hukuk çerçevesinde kıyı devleti olarak sahip olduğu hakları kullanarak boğazdaki güvenliği sağlama çabası, ABD'nin bölgedeki yıkıcı müdahalelerine karşı meşru bir savunma önlemi olarak yorumlandı.

Hürmüz'de Egemenlik Vurgusu: "Kapatma Kararı Kalıcı"

Hatırlanacağı üzere, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması daha önce yaptığı açıklamada, yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu.

Bugünkü açıklama, bu kararın arkasındaki saikleri de gözler önüne serdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ve müttefiklerini kullanarak boğazdaki geçişleri manipüle etme çabaları, Tahran'ı daha kararlı bir tutum almaya itti. İran, Hürmüz'ün güvenliğinin, bölgesel barışın ve küresel enerji arzının teminatı olduğunu; ancak bu güvenliğin, emperyalist güçlerin tek taraflı ve hukuk dışı hamleleriyle değil, ancak İran'ın meşru denetimiyle sağlanabileceğini vurguladı. ABD'nin yaşanan patlamaya ilişkin sessizliği ise dikkat çekerken; Washington'un bu tür olaylarda "sorumluluktan kaçma" refleksi, bölgedeki istikrarsızlığın asıl sorumlusu olarak nitelendirildi