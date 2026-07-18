Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın meşru misilleme operasyonlarının ABD ordusunda açtığı yaralar, Washington'un sıkı sansür çabalarına rağmen ifşa oluyor.

İran haber ajansı Mehr’in RT’ye dayandırdığı habere göre, Pentagon yetkilileri, İran ile girilen savaşta yaralı asker sayısının 427 kişiye yükseldiğini açıklamak zorunda kaldı. Bu rakam, ABD’nin daha önce “sadece 14 ölü” açıklamasıyla kıyaslandığında ortaya mantık dışı bir çelişki çıkıyor.

Uzmanlar, bir orduda ölü ve yaralı oranının bu derece uçurum teşkil etmesinin, ancak sahada yaşanan büyük travmanın ve gerçek kayıpların örtbas edilme çabasının bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

ABD’nin savaş muhabirlerine ve basına getirdiği ağır yayın yasakları, Washington’un kendi kamuoyundan bile ne kadar korktuğunu ve gerçekleri gizlemek için nasıl bir çaresizliğe düştüğünü gözler önüne seriyor. Pentagon, “operasyonel güvenlik” bahanesinin arkasına saklanarak, aslında İran’ın isabetli füzeleri karşısında uğradığı ağır zayiatı örtmeye çalışıyor.

Kara, Deniz, Hava ve Deniz Piyadeleri Kan Gölüne Döndü

Pentagon tarafından verilen ayrıntılı döküm, ABD ordusunun tüm kuvvetlerinin İran direnişinden nasıl nasibini aldığını açıkça belgeliyor. Açıklanan verilere göre;

287 askerin kara kuvvetlerinde,

68 askerin deniz kuvvetlerinde,

53 askerin hava kuvvetlerinde,

19 askerin ise deniz piyadelerinde (Marines) yaralandığı ifade edildi.

Bu dağılım, İran'ın attığı her füzeyle yalnızca tek bir noktaya değil, ABD'nin bölgedeki tüm askeri varlığına korku saldığının kanıtı olarak yorumlandı. Daha önce sadece 14 ölü açıklayan Pentagon’un bu 427 yaralı tablosu, Amerikan ordusunun moral ve motivasyonunun yerle bir olduğunu göstermekte. ABD’nin geçmişte “tek taraflı ve ezici üstünlük” iddiaları, İran’ın gelişmiş balistik füze ve insansız hava aracı taktikleri karşısında acınası bir şekilde çökmüştür.

Washington’un Vahşeti ve Tahran’ın Kararlı Misillemesi

Pentagon bu kanlı tabloyu açıklarken, ABD’nin İran topraklarına yönelik vahşi saldırıları ise tüm hızıyla devam ediyor. İran’ın güney bölgeleri ve sivil şehir altyapısı hala ABD savaş uçaklarının hedefi olmaya devam ediyor. Bu durum, Washington’un “insani değerler” ve “uluslararası hukuk” söylemleriyle ne kadar alay ettiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Ancak İran, bu hukuksuz saldırganlığa boyun eğmiyor. Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin her saldırısına misliyle karşılık vererek bölgedeki Amerikan üslerini hedef almaya devam ediyor. Dünya kamuoyu, ABD’nin sanal gerçeklik oyunlarına rağmen, Direniş Ekseni’nin sahada yazdığı gerçek zafer destanına tanıklık ediyor. Pentagon’un sansür çabaları ne kadar artarsa artsın, İran’ın füzelerinin isabet oranı ve ABD ordusundaki yaralı sayısı, Washington’un bu savaşta ne kadar büyük bir hezimete uğradığını haykırıyor.