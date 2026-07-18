New Yorker analizi: Trump’ın İran politikası çıkmaza girdi, sonuç alamıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New Yorker’daki haberde, İran ve ABD arasında diplomatik çabaların devam ettiği bir dönemde, Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan ve İsviçre’de üst düzey İranlı yetkililerle yürüttüğü müzakerelerde ilerleme kaydedildiği kaydedildi.

Vance’in, CNN’e yaptığı açıklamalarda görüşmelerin gidişatından memnun olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Ancak söz konusu diplomatik sürecin çökmesinin ardından Trump’ın stratejisini kökten değiştirdiği ve İranlı yetkilileri hedef alan hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtildi.

Analizde, Trump’ın İranlı yetkilileri “eşkıya, deli, hasta, şiddet yanlısı ve yalancı” olarak nitelendirdiği ifadelerine yer verildi. Bu üslubun, geçmişte bazı İranlı yetkililerin ABD aleyhine kullandığı söylemlerle benzerlik gösterdiği ve mevcut yönetimin diplomasi dilini bu düzeye indirgemesinin stratejik bir zafiyet olarak yorumlandığı kaydedildi. Uzmanlara göre, bu tutum Washington’un kendi normatif değerleriyle ciddi bir çelişki oluşturuyor.

Caydırıcılıkta Eşi Görülmemiş Zafiyet ve Stratejik Hata

Haberde, Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerinde Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Philip Gordon’un değerlendirmelerine geniş yer verildi. Gordon’a göre, ABD’nin İran karşısındaki caydırıcılık gücünün ve baskı araçlarının kaybının hızı ve kapsamı eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde. Geçen yıl ABD ve İsrail’in Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırıların bu tesislerde maddi hasara yol açtığı ancak stratejik dengede herhangi bir değişiklik yaratmadığı ifade edildi.

Gordon, Trump’ın “İran’da rejim değişikliği” hedefini açıkça dillendirme kararının, Tahran yönetimini köşeye sıkıştırdığını ve bunun doğrudan sonucu olarak İran’ın komşularına saldırmak ve Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek gibi hamlelere yöneldiğini savundu. Bu durumun artık küresel ekonomiyi riske attığı ve alınan kararların geri dönülemez sonuçlar doğurduğu belirtildi. Öte yandan Barack Obama’nın eski danışmanlarından David Axelrod’un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın kriz yönetimini “bir uçağı altı yaşındaki bir çocuğun kullanması” benzetmesiyle eleştirdiği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı Anlaşmazlığı ve Tarihten Gelen Uyarılar

New Yorker’in analizine göre, mevcut çatışmanın merkezindeki temel anlaşmazlığın Hürmüz Boğazı’nın kontrolü olduğu, bu konunun başlangıçta ABD’nin savaş hedefleri arasında yer almadığı hatırlatıldı. İran’ın jeopolitik ve güvenlik kaygıları nedeniyle bu su yolunun yönetiminde rol almak istediği, ABD’nin ise yalnızca serbest dolaşıma vurgu yaparken aslında Tahran’ın herhangi bir söz sahibi olmasını istemediği ifade edildi.

Eski nükleer müzakereci Robert Malley’nin, mevcut ihtilafın temelinde iki ülke arasındaki mutabakat metninde yer alan ciddi belirsizliklerin yattığını ve her iki tarafın da metindeki farklı maddelere dayanarak Hürmüz’ün yönetimi konusunda taban tabana zıt yorumlar getirdiğini savunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantılarda İran’a yönelik köprüler, elektrik santralleri ve su arıtma tesislerine saldırı seçeneklerini masaya yatırdığı öne sürüldü. Ancak Philip Gordon’a göre, ne Trump’ın tehditleri ne de olası askeri saldırılar farklı bir sonuç doğuracak; zira İran yönetiminin bu krizin maliyetlerine ABD’den daha fazla katlanmaya hazır olduğu belirtildi.

1979’da Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nde görev yapan eski diplomat John Limbert’in tarihsel uyarısı da dikkat çekti. Limbert, Trump’ın “gurur ve cehalet” nedeniyle İran’la pahalı bir savaşa giren ilk yabancı lider olmadığını hatırlatarak, Roma İmparatorluğu’nun dört seçkin komutanının İran seferlerinde uğradığı hezimetleri örnek gösterdi. Coğrafyaya duyarsızlığın, İran’ın yeteneklerini küçümsemenin ve askeri güce aşırı güvenin tarih boyunca defalarca felaketle sonuçlandığı ve bu derslerin günümüz siyasetçileri için hâlâ geçerliliğini koruduğu vurgulandı.