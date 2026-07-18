IRGC’den “Daha Hassas, Daha Karmaşık” Operasyon Mesajı: Tahran Askeri Kapasitesini Öne Çıkardı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) gelen son açıklama, Tahran’ın askeri kabiliyetlerine ilişkin dikkat çekici bir mesaj olarak öne çıktı. IRGC Genel Komutanı’nın medya danışmanı Hamid Rıza Mukaddemfer, ülkesinin son dönemde düzenlediği askeri operasyonların eskisinden daha hassas ve daha karmaşık hale geldiğini ifade etti.

Mukaddemfer’in sözleri, İran’ın sahadaki askeri faaliyetlerinde hem teknik kapasitesini hem de operasyonel planlama düzeyini ön plana çıkarma çabasının bir parçası olarak yorumlandı. Açıklama, özellikle bölgesel gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde, İran’ın caydırıcılık mesajını güçlendirme amacı taşıyor.

Tahran yönetimi son aylarda askeri gücünü ve operasyon kabiliyetini sık sık vurgularken, IRGC kanadından gelen bu tür açıklamalar, İran’ın yalnızca savunma değil, aynı zamanda saldırı ve misilleme kapasitesine de dikkat çekiyor. Mukaddemfer’in “daha hassas” ve “daha karmaşık” nitelemesi, operasyonlarda hedef seçimi, koordinasyon ve teknoloji kullanımının geliştiği yönünde bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Bölgedeki mevcut güvenlik denkleminde İran’ın bu mesajı, komşu ülkeler ve rakip aktörler açısından da yakından izleniyor. Uzmanlara göre bu tür çıkışlar, hem iç kamuoyuna güç gösterisi hem de dış aktörlere yönelik dolaylı bir uyarı niteliği taşıyor.

İran’ın askeri söylemini sertleştirdiği bir dönemde yapılan açıklama, bölgesel tansiyonun önümüzdeki günlerde de yüksek kalabileceğine işaret ediyor.