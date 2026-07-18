Rus Senatör Puşkov: ABD’nin İran’daki başarısız savaşı yeni bir dönem başlattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi’nin önemli isimlerinden Aleksey Puşkov, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda, ABD yönetiminin İran’a karşı giriştiği askeri hamleleri değerlendirdi. Puşkov, bu savaşın ABD’ye beklenen “büyüklüğü” getirmediğini, aksine ülkenin itibarını tüm dünya kamuoyunun gözü önünde zayıflattığını kaydetti.

Senatör, Washington yetkililerinin savaş sürecinde ABD’nin gücünü sergilediği yönündeki kanaatlerini “ilginç bir mantık” olarak nitelendirirken, gerçek durumun tam tersi olduğunu savundu. Puşkov’a göre, bu çatışma ABD’nin “büyüklüğüne” indirilen doğrudan bir darbe niteliğinde ve bu durum uluslararası toplum tarafından açıkça gözlemleniyor.

Tarihsel Uyarı: Irak ve Afganistan Benzeri Bir Bataklık

Rus senatör, Trump’ın Kongre’ye resmi olarak savaş durumunu bildirdiğini hatırlatarak, ABD başkanının Ortadoğu’da yeni bir çatışmaya girmeyi tercih ettiğini ifade etti. Puşkov, bu girişimin ABD’nin daha önce Irak ve Afganistan’da edindiği deneyimlerle örtüştüğüne dikkat çekerek, bu tür müdahalelerde “zafer” kavramının ne kadar kırılgan ve ulaşılmaz olduğunu geçmiş örneklerle hatırlattı.

Ayrıca Puşkov, Trump’ın İran’ın askeri kapasitesinin etkisiz hale getirildiğine dair tekrarlayan iddialarını inandırıcı bulmadığını dile getirdi. Senatöre göre, İran’ın hâlâ ABD saldırılarına karşılık vermeye devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapan gemilere yönelik müdahaleleri, beyaz sarayın iddialarını fiilen çürüten gelişmeler olarak öne çıkıyor. Puşkov, Trump’ın boğaz üzerindeki ablukayı yeniden başlatma kararının ardından ABD iç piyasasında petrol fiyatlarının sadece iki saat içinde yüzde 9 oranında yükseldiğini de hatırlattı.

İç Siyasette İki Büyük Risk: İtibar Kaybı ve Seçim Hezimeti

Puşkov, Trump’ın İran politikasını sürdürmesinin iki temel risk barındırdığını savundu. Birincisi, uluslararası meşruiyet kaybı: Washington’un savaş hedeflerine ulaşamaması ve Tahran yönetimini diz çöktürememesi durumunda, ABD’nin küresel hegemonya iddiasının ağır bir darbe alacağı ifade edildi.

İkinci ve daha kritik olarak değerlendirilen risk ise iç siyasi cepheyle ilgili. Senatöre göre Trump, İran’da uzun süreli ve yıpratıcı bir savaşa saplanarak Cumhuriyetçi Parti’nin Kasım ayındaki Kongre seçimlerindeki şansını riske atmış durumda. Puşkov, geçmiş seçimlerde Demokratların ağır bir yenilgi aldığını ancak bu başarısız savaşın Demokratlara yeniden can verebileceğini öne sürdü. Eğer Demokratlar Kasım seçimlerini kazanırsa, bu başarının mimarının bizzat Donald Trump olacağı yorumunda bulunuldu.

Senatör, Trump’ın savaştan çıkma fırsatını değerlendirmediğini ve bu tutumunun hem Beyaz Saray’ın itibarını hem de partisinin geleceğini doğrudan tehdit ettiğini belirterek değerlendirmesini sonlandırdı.