Yemen: Suudi Arabistan, ABD-İsrail ortaklığına hizmet ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah hareketinin siyasi büro üyesi Muhammed el-Ferrah, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan yönetiminin ABD ve İsrail rejimiyle uyum içinde hareket ettiğini ileri sürdü. El-Ferrah, Riyad'ın sahip olduğu siyasi, mali ve askeri olanakları, ABD'nin bölgedeki projelerine tahsis ettiğini ve İsrail karşıtı tutum sergileyen ulusları zayıflatmak için çaba gösterdiğini iddia etti.

Açıklamalarda, Riyad yönetiminin Yemen'e yönelik yaklaşımı "vesayet" olarak nitelendirildi. El-Ferrah, Suudi Arabistan'ın Yemen'le, bağımsız kararlar alma hakkına sahip bir ülke olarak değil, "vesayet" perspektifiyle muamele ettiğini savundu. Bu tutumun, Yemen halkına ve onların onuruna yönelik bir saygısızlık olduğu ifade edilirken, bunun yıllardır süregelen saldırı ve kuşatma politikalarının bir uzantısı olduğu belirtildi.

"Saldırı ve Kuşatmayı Hafifletme Çabaları Yetersiz"

Ensarullah yetkilisi, Suudi Arabistan'ı, Yemen'e yönelik saldırılar ve siyasi kuşatma konusunda doğrudan sorumluluktan kaçmaya çalışmakla itham etti. El-Ferrah, Riyad'ın Yemen dosyasındaki temel meselelerin özüne inmeden, Yemenlilerin çektiği acıları sınırlı ve sembolik adımlarla hafifletme gayreti içinde olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, Yemen meselesinin temel çözümünün saldırıların sona erdirilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve Yemen'in egemenliğine saygı gösterilmesi olduğu vurgulandı. El-Ferrah, Suudi Arabistan'ın bu temel talepleri görmezden gelmesinin, Yemen halkının ulusal onuruna yönelik bir saldırı olduğunu kaydetti ve halkın bu duruşa karşı çıkmasının, Yemenlilerin hak ve egemenliklerine bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

"Yemen Silahlı Kuvvetleri Hazır, Riyad Sonuçlarını Görecek"

El-Ferrah, açıklamalarının devamında Yemen silahlı kuvvetlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte saldırılara karşı koyma çerçevesinde sahada yeni gelişmeler yaşanacağını söyledi. Zaferin gerçekleşeceğine duyduğu güveni dile getiren Ensarullah yetkilisi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik politikalarının sonuçlarına katlanacağını ifade etti.

El-Ferrah'ın bu açıklamaları, Yemen'deki iç savaşın tarafları arasında devam eden gerilimin ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki rolüne yönelik eleştirilerin bir yansıması olarak kaydedildi. Bölge gözlemcileri, Suudi Arabistan'ın ABD ile yakın ilişkileri ve İsrail ile normalleşme arayışı çerçevesinde, Yemen'deki politikalarda herhangi bir değişikliğe gitmediği sürece, bu tür eleştirilerin devam edeceği yorumunda bulunuyor.