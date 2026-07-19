Trump’ın Yeni Stratejisi: Rusya Yaptırımları İran’la Birleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray, dış politika önceliklerini yeniden dizayn ediyor. Başkan Trump’ın Kongre’deki Cumhuriyetçi isimlere verdiği doğrudan talimat, Moskova ve Tahran’ı tek bir yaptırım çatısı altında toplamayı hedefliyor. Rusya’yı hedef alan mevcut tasarı, İran’ın bölgesel faaliyetlerine yönelik yeni ve ağır kısıtlamalarla genişletilecek.
19 Temmuz 2026 - 17:04
News ID: 1842275
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik mevcut yaptırım paketini masaya yatıran Cumhuriyetçi kanada kritik bir talimat gönderdi. Trump, Washington’ın dış politika ajandasını yeniden belirleyen yasa tasarısına İran’ın da dahil edilmesini istedi.
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