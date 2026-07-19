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Trump’ın Yeni Stratejisi: Rusya Yaptırımları İran’la Birleşiyor

19 Temmuz 2026 - 17:04
News ID: 1842275
Trump’ın Yeni Stratejisi: Rusya Yaptırımları İran’la Birleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya yönelik mevcut yaptırım paketini masaya yatıran Cumhuriyetçi kanada kritik bir talimat gönderdi. Trump, Washington’ın dış politika ajandasını yeniden belirleyen yasa tasarısına İran’ın da dahil edilmesini istedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray, dış politika önceliklerini yeniden dizayn ediyor. Başkan Trump’ın Kongre’deki Cumhuriyetçi isimlere verdiği doğrudan talimat, Moskova ve Tahran’ı tek bir yaptırım çatısı altında toplamayı hedefliyor. Rusya’yı hedef alan mevcut tasarı, İran’ın bölgesel faaliyetlerine yönelik yeni ve ağır kısıtlamalarla genişletilecek.

Bu hamle, Washington’ın iki ülkeye karşı uyguladığı baskı politikasının yasama kanadında somutlaşması olarak değerlendiriliyor. Kongre koridorlarında tasarının bu haliyle kabul edilmesinin, küresel enerji piyasalarında ve bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlatabileceği konuşuluyor.

Trump’ın “ikili kısıtlama” paketi olarak adlandırılabilecek bu strateji, yasama sürecinin hızlı ilerlemesi için teşvik ediliyor. Cumhuriyetçi kanadın bu yöndeki hazırlıklarını tamamladığı ve tasarının önümüzdeki oturumlarda gündeme getirilmesi bekleniyor.

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