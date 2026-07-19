Trump’ın Yeni Stratejisi: Rusya Yaptırımları İran’la Birleşiyor

Bu hamle, Washington’ın iki ülkeye karşı uyguladığı baskı politikasının yasama kanadında somutlaşması olarak değerlendiriliyor. Kongre koridorlarında tasarının bu haliyle kabul edilmesinin, küresel enerji piyasalarında ve bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlatabileceği konuşuluyor.

Trump’ın “ikili kısıtlama” paketi olarak adlandırılabilecek bu strateji, yasama sürecinin hızlı ilerlemesi için teşvik ediliyor. Cumhuriyetçi kanadın bu yöndeki hazırlıklarını tamamladığı ve tasarının önümüzdeki oturumlarda gündeme getirilmesi bekleniyor.