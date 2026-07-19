ABD’nin İran Üzerindeki Hâkimiyet Hayali Gerçekleşmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit Devrim Lideri yaptığı konuşmada, İran üzerinde ABD’nin nüfuz ve hâkimiyetini yeniden tesis etmeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti. Bu tür çabaların geçmişte olduğu gibi bugün de başarısızlığa mahkûm olduğunu dile getiren lider, söz konusu hayalin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasında yalnızca dış tehditlere değil, aynı zamanda bu yaklaşım ile uyumlu hareket eden iç akımlara da dikkat çeken Şehit Devrim Lideri, bu çevrelere açık bir uyarıda bulundu. İran halkının güçlü inancı, bağımsızlık arzusu ve tarihsel deneyimi sayesinde baskı ve dış müdahalelere boyun eğmeyeceğini ifade etti.

İran milletinin onur ve direniş yolundan geri adım atmayacağını belirten lider, ülkenin bağımsızlık ve egemenlik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacağını sözlerine ekledi.