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Gazze’de 283. Gün: Yıkım Sürüyor, Can Kaybı Artıyor

19 Temmuz 2026 - 18:52
News ID: 1842338
Gazze’de 283. Gün: Yıkım Sürüyor, Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü askeri operasyonlar, 283. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Gün boyu bölgenin farklı noktalarını hedef alan saldırılarda, son 24 saat içerisinde en az 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Saldırıların neredeyse dokuzuncu ayına yaklaştığı Gazze’de, sahadan gelen bilgiler durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını gösteriyor. Bölgenin çeşitli noktalarında düzenlenen hava ve kara saldırıları, sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ederken, enkaz altında kalanların akıbeti aileleri için büyük bir belirsizlik ve acı kaynağı olmayı sürdürüyor.

Son 24 saatte kaydedilen 13 ölümle birlikte, bölgedeki toplam can kaybı sayısı yükselmeye devam ediyor. Yaralılar ise kısıtlı tıbbi imkanların bulunduğu sahra hastanelerinde ve ayakta kalmayı başaran sınırlı merkezlerde tedavi altına alınmaya çalışılıyor. Ancak sağlık sisteminin büyük ölçüde çöküş yaşadığı bölgede, ağır yaralılar için tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği hayati risk oluşturuyor.

İsrail ordusunun “nokta atışı” veya “operasyonel gereklilik” adı altında yürüttüğü saldırıların, yerleşim yerlerini harabeye çevirdiği görüntüler artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Uluslararası toplumdan ateşkes çağrıları gelse de, sahada gerçek bir sükunet belirtisi görülmüyor. Aksine, saldırıların kapsamı ve yoğunluğu, bölgedeki sivil nüfusun kaçabileceği güvenli bir alan bırakmıyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, arama-kurtarma ekiplerinin yoğun bombardıman altındaki bölgelere ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını ve zamanla yarışın giderek daha imkansız hale geldiğini ifade ediyor.

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