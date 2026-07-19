Gazze’de 283. Gün: Yıkım Sürüyor, Can Kaybı Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Saldırıların neredeyse dokuzuncu ayına yaklaştığı Gazze’de, sahadan gelen bilgiler durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını gösteriyor. Bölgenin çeşitli noktalarında düzenlenen hava ve kara saldırıları, sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ederken, enkaz altında kalanların akıbeti aileleri için büyük bir belirsizlik ve acı kaynağı olmayı sürdürüyor.
19 Temmuz 2026 - 18:52
News ID: 1842338
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü askeri operasyonlar, 283. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Gün boyu bölgenin farklı noktalarını hedef alan saldırılarda, son 24 saat içerisinde en az 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.
yorumunuz