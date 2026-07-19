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Kuveyt’te Vurulan Enerji Tesisi Alev Alev: Arap Medyasında O Görüntü

19 Temmuz 2026 - 19:34
News ID: 1842380
Kuveyt’te Vurulan Enerji Tesisi Alev Alev: Arap Medyasında O Görüntü

Arap medyasında, saldırı sonrası Kuveyt’teki bir enerji tesisinde çıkan yangını gösterdiği belirtilen görüntüler geniş yankı uyandırdı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, saldırı elektrik ve su altyapısında hasara yol açtı, tesisin bazı ünitelerinde ise üretim aksadı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kuveyt’te saldırı sonrası yükselen duman ve alevleri gösteren görüntüler, Arap medya kuruluşlarında son dakika gelişmesi olarak servis edildi. Paylaşılan karelerin, ülkedeki bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinde meydana gelen yangına ait olduğu aktarıldı.

Kuveyt makamlarının açıklamalarına göre saldırı, tesisin bazı bölümlerinde hasara neden oldu ve birden fazla üretim ünitesi geçici olarak devre dışı kaldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, acil müdahale birimleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Güvenlik kaynakları, saldırının ardından bölgede alarm seviyesinin yükseltildiğini belirtirken, yetkililer altyapıdaki etkilerin ve tam hasar bilançosunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Arap basınında yer alan görüntüler ise, saldırının enerji altyapısı üzerindeki etkisini gözler önüne seren en çarpıcı kareler arasında gösteriliyor.

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