İran'dan Kuveyt'teki ABD üslerine misilleme operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin 14 maddelik mutabakatı ihlal ederek İran'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık İran da ABD'nin Körfez'deki üslerini hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ürdün'deki Amerikan üssünde 2 ABD askerinin ölümü, birinin kaybolmasıyla sonuçlanan misilleme operasyonunun ardından hedefte bu kez Kuveyt'teki ABD üsleri vardı.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, kamikaze İHA'larla Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.

Kuveyt'ten hava savunma iddiası

İran'ın etkili misilleme operasyonları sürerken, Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği savunuldu. Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ileri sürülen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği misilleme operasyonlarında petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı. İran'ın füze ve İHA'larının hedeflerini hava savunma sistemlerini aşarak vurmayı başardığı birçok kez kanıtlanırken, Kuveyt'in patlamaların sebebinin hava savunma sistemleri olduğu iddiası dikkat çekti.