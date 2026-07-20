İsrailli Bakanlardan Gazze’de Yerleşim Çağrısı Yapan Gruplara Destek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını isteyen gruplar, binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı bir etkinlik düzenledi. İsrail hükümetinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin de bu çağrıya destek vermesi, ülke içindeki yerleşim tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, İsrail’in 2005 yılında çekildiği Gazze’ye yeniden yerleşim kurulması gerektiği savunuldu. Katılımcılar, bölgede kalıcı İsrail varlığı oluşturulmasını talep ederken, yerleşim planlarının hayata geçirilmesi için hükümete adım atma çağrısında bulundu.

Gösteriye destek veren hükümet yetkilileri ise Gazze’nin geleceğine ilişkin planlamalarda yerleşim seçeneğinin dışlanmaması gerektiğini ileri sürdü. Bazı isimler, böyle bir adımın güvenlik açısından gerekli olduğunu savunurken, hükümetin bu konuda resmî ve ortak bir karar açıklamadığı belirtildi.

Gazze’de yeniden yerleşim kurulması yönündeki çağrılar, İsrail siyasetindeki görüş ayrılıklarını da görünür hâle getirdi. Hükümet içindeki bazı kesimler bu projeyi desteklerken, karşıt çevreler söz konusu girişimin çatışmayı derinleştireceğini ve diplomatik baskıyı artıracağını ifade ediyor.

İsrail, 2005’te uyguladığı tek taraflı çekilme planı kapsamında Gazze’deki yerleşimleri boşaltmış ve askerî varlığını bölgeden geri çekmişti. Son dönemde devam eden savaşla birlikte Gazze’nin savaş sonrası yönetimi, güvenlik düzeni ve yeniden inşa süreci hakkındaki farklı senaryolar tekrar tartışılmaya başlandı.

Filistin tarafı ise Gazze’de kurulacak herhangi bir İsrail yerleşimini toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal olarak görüyor. Uluslararası toplumun büyük bölümü de işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

İsrailli üst düzey isimlerin yerleşim yanlısı gruplara verdiği destek, Gazze’nin geleceğine ilişkin tartışmaların yalnızca askerî ve insani boyutlarla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Hükümetin söz konusu taleplere yönelik resmî bir politika geliştirip geliştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.