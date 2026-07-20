El-Ahbar’dan Lübnan-İsrail Güvenlik Protokolüne “Çekilme” Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da yayımlanan El-Ahbar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Emin, Cumhurbaşkanı Jozef Aun yönetiminin güvenlik müzakerelerinde izlediği politikaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Emin, bugünkü köşe yazısında “Nisan belgeleri” olarak nitelendirdiği dokümanlara dayanarak, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi şartının imzalanan protokolün nihai metninden çıkarıldığını ileri sürdü.

Yazıya göre protokolün önceki taslaklarında “işgalcinin Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi” yönünde açık bir hüküm bulunuyordu. Ancak müzakere sürecinde yapılan değişikliklerin ardından “çekilme” ifadesine son metinde yer verilmedi. Emin, bu değişikliğin İsrail lehine sonuç doğurduğunu ve Lübnan’ın temel egemenlik taleplerinden birinin protokol dışında bırakıldığını savundu.

İbrahim Emin ayrıca, sınır ve güvenlik konularında görev yapan Lübnan askerî heyetinin karar sürecinde devre dışı bırakıldığını iddia etti. Protokolün askerî ve teknik makamların değerlendirmeleri yerine siyasi kanallar üzerinden şekillendirildiğini belirten Emin, ABD’nin müzakerelerde doğrudan etkili olduğunu öne sürdü.

Köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Jozef Aun’un Washington ve Tel Aviv’den gelen baskılar karşısında geri adım attığı da iddia edildi. Emin’e göre metinde yapılan değişiklikler, İsrail’in işgal altında tuttuğu noktalardan çekilmesini bağlayıcı bir ön koşul olmaktan çıkarırken Lübnan tarafının güvenlik yükümlülüklerini ön plana taşıdı.

Söz konusu iddialar, Lübnan’da protokolün hukuki niteliği ve karar alma sürecinin şeffaflığına ilişkin yeni tartışmalara yol açtı. Özellikle İsrail’in Lübnan topraklarındaki varlığının hangi takvim ve mekanizma çerçevesinde sona erdirileceği, kamuoyunun yanıt beklediği başlıca konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamından veya protokolde adı geçen taraflardan, El-Ahbar’da yayımlanan belgeler ile “çekilme” ifadesinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Belgelerin içeriğinin bağımsız kaynaklarca doğrulanması ve protokolün önceki taslaklarıyla nihai metninin karşılaştırılması, tartışmanın açıklığa kavuşturulması açısından önem taşıyor.