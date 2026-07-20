Ensarullah: Batı Asya büyük bir patlamanın eşiğinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Abdullah en-Nuaymî, El-Mayadin televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin imzaladığı hiçbir anlaşmaya sadık kalmadığını ve bunun birden fazla savaşta kanıtlandığını belirtti.

Nuaymî, bölgenin İran'a yönelik saldırılar ve Yemen'e uygulanan insanlık dışı abluka nedeniyle büyük bir patlamaya doğru ilerlediğini ifade etti. Washington yönetiminin geçmişte imzaladığı taahhütleri tek taraflı olarak ihlal etmesi, bugünkü gerilimin temel sorumlusu olarak gösterilirken; ABD'nin bölgedeki arabuluculuk iddialarının ne kadar samimiyetsiz olduğu yinelenen örneklerle savunuldu.

En Büyük Kaybeden ABD, Perde Arkasında İsrail Parmağı

En-Nuaymî, bölgenin patlaması ve savaşın başlaması halinde en büyük kaybedenin ABD olacağını vurguladı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise İsrail'in, ABD'yi İran'a karşı savaşa sürüklemek için ustaca manevralar yaptığı yönündeki değerlendirmesi oldu. İsrail'in bölgedeki saldırgan hedeflerini ABD üzerinden hayata geçirme gayreti, Tel Aviv yönetiminin perde arkasındaki tahrik edici rolüyle birlikte eleştirildi.

Suudi Arabistan'a Açık Tehdit: Hedefler Mevcut ve Menzilde

Ensarullah yetkilisinin Suudi Arabistan'a yönelik ifadeleri ise oldukça sert oldu. En-Nuaymî, Suudi Arabistan'ın "değerli ve kayda değer" birçok hedefle dolu olduğunu ve bu hedeflerin Yemen silahlı kuvvetlerinin menzilinde ve erişiminde bulunduğunu kaydetti. Riyad yönetimine, ablukanın kaldırılması için en ağır bedeli ödemeye hazır olduklarını söyleyen Nuaymî, Suudi Arabistan'ın da bölgenin patlama aşamasına geldiğini bildiğini ifade etti.

Direniş Ekseni ile Koordinasyon ve Sana’a Havaalanı Mesajı

En-Nuaymî, Yemen'in seçeneklerini değerlendirdiğini ve ABD'nin Suudi Arabistan'la birlikte Yemen'e yönelik bir savaş başlatması durumunda her iki tarafın da zor durumda kalacağını belirtti. Ensarullah'ın Direniş Ekseni ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğinin ve savaşın tek olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, Sana'a Havalimanı'nın tüm ülkelerin uçuşlarına açık olacağını söyleyen Nuaymî, Suudi Arabistan'ın bu havalimanına yönelik herhangi bir müdahalesinin geniş çaplı bir yanıtla karşılık göreceği uyarısında bulundu. Suudi Arabistan'ın Ensarullah'a maddi ayrıcalıklar veya hareketin Yemen içindeki coğrafi genişlemesi gibi öneriler sunduğunu ancak bu önerilere karşı ellerinin boş olmadığını ve birçok çözüm yolunun bulunduğunu sözlerine ekledi.