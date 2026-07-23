Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah: “İşgal Sürüyor, Ortada Başarı Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan parlamentosundaki Hizbullah bloğu milletvekillerinden Hasan Fadlallah, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki varlığı ve sınırdaki son askeri durum hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Fadlallah, Lübnan yönetiminin bazı çevrelerince kamuoyuna yansıtılan “İsrail’in geri çekildiği” yönündeki beyanatların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bu tür açıklamaları “hayali bir başarı pazarlama çabası” olarak nitelendiren Fadlallah, sahadaki askeri gözlemlerin ve raporların işgalin devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Lübnan’ın egemenlik haklarının hâlâ ihlal edildiğini dile getiren Hizbullah milletvekili, diplomatik söylemler ile sahadaki askeri gerçeklik arasında ciddi bir çelişki bulunduğuna işaret etti.

Siyasi analistler, Fadlallah’ın bu çıkışının Lübnan hükümeti ile Hizbullah arasındaki askeri ve siyasi strateji farklılıklarını bir kez daha görünür kıldığını ifade ediyor. Beyrut yönetiminin uluslararası arabulucular vasıtasıyla yürüttüğü diplomatik süreçlerin, sahada tam bir askeri çekilme sağlanmadan başarı olarak sunulmasının iç politikada tartışmalara yol açtığı belirtiliyor.

Güney sınırındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde, direniş kanadından gelen bu net uyarıların, hükümetin müzakere masasındaki konumunu ve önümüzdeki süreçte atacağı adımları nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.