Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in bilimsel ve idari faaliyetlerine ilişkin bilinmeyen ayrıntılar: İlim merkezlerinden sosyal yardım ağlarına

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran merkezli Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’da Seyyid Ali Asgar Hüseyni imzasıyla yayımlanan bir yazıda, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in ilmî ve idari hayatının kamuoyuna fazla yansımayan bazı yönleri ele alındı. Yazının ilk bölümünde, Hamaney’in fıkıh alanındaki çalışmaları, kurduğu veya yönettiği ilmî merkezler, çağdaş bilimlere yönelik ilgisi, kültürel ve sosyal faaliyetleri, askerî ve cihat alanlarındaki stratejik çalışmaları ile ihtiyaç sahipleri için oluşturulan yardım yapılanmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Haberde, fıkıh ve İslami ilimler alanındaki yetkinliği, ilmî merkezlerin kurulması, güncel ve yenilikçi bilimlere duyduğu ilgi, askerî ve cihat konularında geniş kapsamlı stratejik programların hazırlanması, kültürel ve toplumsal alanlardaki çalışmalar ile yardım kuruluşlarının oluşturulması, Hamaney’in ilmî ve idari hayatının öne çıkan ancak kamuoyunda fazla bilinmeyen yönleri arasında gösterildi.

Yazıya göre, Hamaney’in yaklaşık 50 yıllık bireysel, toplumsal, medrese, siyasi ve askerî faaliyetlerinde tevazu ve kamuoyu önünde görünür olmaktan kaçınma önemli özelliklerinden biri oldu. Yaklaşık 30 yıldır medreselerde ders verdiği, bu sürenin yaklaşık 20 yılında ise Kum İlim Havzası’nda Şii medrese sisteminin en ileri eğitim aşaması kabul edilen “Ders-i Haric” düzeyinde fıkıh ve usul dersleri yürüttüğü belirtildi.

Haberde, Hamaney’in bu süreç boyunca derslerinin tanıtılmasına, ders toplantılarından görüntü yayımlanmasına veya söz konusu ilmî oturumlardan hazırlanan ders notları ve kitapların geniş kamuoyuna sunulmasına izin vermediği ifade edildi.

Son 20 yıllık dönemde ise Hamaney’in Ders-i Haric faaliyetleriyle yaklaşık aynı döneme denk gelecek şekilde çeşitli ilmî kurumların oluşturulmasında rol üstlendiği aktarıldı. Haberde adı geçen kuruluşlar arasında Hz. Kaim İleri Fıkıh ve Usul Medresesi, el-İmam Ali bin Musa er-Rıza İleri Fıkıh Medresesi, Şemsü'ş-Şumus Fıkıh Medresesi ve Fıkhü'r-Rıza Fıkıh Merkezi bulunuyor.

Aynı dönemde İran’ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım yapılanmalarının oluşturulduğu; bunun yanı sıra stratejik araştırmalar gerçekleştirildiği ve bazı özel askerî ve cihat projelerinin yönetildiği de yazıda ileri sürüldü. ABNA, bu faaliyetleri Hamaney’in ilmî çalışmalarının yanında yürüttüğü idari faaliyetlerin bir parçası olarak aktardı.

Haberde ayrıca, Hamaney’in babası Seyyid Ali Hüseyni Hamaney’in talebi üzerine kültür, tehdit kavramı ve tehdidin farklı boyutları, kültür endüstrileri, direnç ekonomisi, iletişim ve sosyal ağlar gibi alanlarda stratejik araştırmalar yürüttüğü belirtildi. Kaynak metinde babasına ilişkin kullanılan nitelemeye de yer verilirken, bu araştırmalar kapsamında güncel uluslararası akademik yayınların takip edildiği kaydedildi.

Yazıya göre Hamaney, söz konusu bilimsel çalışmalar sırasında İngilizce yayımlanan yeni makalelerin bir bölümünü doğrudan okuyor, diğer dillerdeki araştırmaların ise tercüme edilmesini talep ediyordu. Bu yöntemle güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından izlendiği ifade edildi.

ABNA’nın yazısında özellikle dikkat çekilen bir diğer unsur ise söz konusu merkez ve faaliyetlerin doğrudan Hamaney’in adına bağlanmaması oldu. Haberde, bazı dönemlerde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde din adamlarıyla ilişkiler konusunda görev yapan danışmanların dahi bu merkezlerin Hamaney tarafından yönetildiğinden haberdar olmadığı iddia edildi.

Benzer bir yaklaşımın sosyal yardım faaliyetlerinde de uygulandığı belirtildi. Habere göre yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan destekler, “isimsiz hayırseverlerin hediyeleri” veya Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in ofisi tarafından gönderilen geçim destek paketleri şeklinde sunuldu. Böylece ilmî merkezlerde veya sosyal yardım faaliyetlerinde Seyyid Mücteba Hamaney’in isminin ön plana çıkmamasına özen gösterildiği kaydedildi.

Yazıda, Hamaney’in son yıllarda klasik dinî ilimlerin dışındaki çeşitli uzmanlık alanlarıyla da ilgilendiği aktarıldı. Buna göre farklı bilimsel çalışma grupları; medeniyet çalışmaları, İslam şehirleri ve üretken şehirler merkezli şehircilik, inovasyon ve teknoloji, tarım, gıda güvenliği ve topraksız tarım (hidroponik) konularında kendisiyle birçok toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, bu toplantılara katılan bazı akademisyenlerin Hamaney’in söz konusu alanlardaki bilgi düzeyi ve bilgi hacminden etkilendiği belirtilirken, çeşitli üniversite disiplinlerinden bazı öğretim üyelerinin bu kapsamda onu, bilim ve mühendislikten mimariye kadar çok sayıda alanda çalışmalarıyla tanınan tarihî İranlı âlim Şeyh Bahai’ye benzettiği ifade edildi. Yazıda, bazı akademisyenlerin bu nedenle “çağımızda bir Şeyh Bahai’nin ortaya çıkışından” söz ettiği aktarıldı.

ABNA’nın yayımladığı çalışmanın bu ilk bölümünde Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in fıkıh eğitiminden bilimsel kurumların yönetimine, stratejik araştırmalardan askerî ve cihat alanındaki çalışmalara, yeni bilim ve teknolojilere yönelik ilgiden ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine kadar uzanan faaliyetleri ele alındı.

Yazının ilerleyen bölümlerinde ise Seyyid Mücteba Hamaney’in ilmî ve toplumsal yaşamının kamuoyuna yansımadığı belirtilen diğer boyutlarına ilişkin belge ve ayrıntıların paylaşılacağı bildirildi.

Seyyid Ali Asgar Hüseyni / ABNA Haber Ajansı