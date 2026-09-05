Irak Kabinesinde ABD vetosu krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’ta Ali ez-Zeydi liderliğindeki hükümetin göreve başlamasından bu yana 115 günden fazla zaman geçmesine rağmen, başta İçişleri ve Savunma bakanlıkları olmak üzere dokuz kritik kabine makamı hâlâ doldurulamadı. Koordinasyon Çerçevesi’nin eksik üyelikleri tamamlama yönündeki kararlılığına rağmen sürecin tıkanması, meselenin iç siyasi bir anlaşmazlıktan ziyade Washington’ın Irak’ın içişlerine yönelik açık müdahalesinden kaynaklandığını bir kez daha ortaya koydu.

Siyasi kaynaklar ve analistler, Amerikan özel temsilcisi Tom Barrack’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretlerde Iraklı yetkililere açıkça baskı yaptığını belirtiyor. ABD yönetiminin, özellikle Direniş Ekseni ile siyasi veya örgütsel bağı bulunan, vatansever ve yetkin isimlerin güvenlik bürokrasisinin başına geçmesini engellemek için "veto" mekanizmasını devreye soktuğu ifade ediliyor. Washington'ın Irak devlet kurumlarını kendi güdümüne alma ve "silahların devlete devri" bahanesiyle direniş güçlerinin nüfuzunu kırma çabası, bakanlık seçimlerinin kilitlenmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor.

Siyasi gözlemciler, ABD’nin Irak’ın egemenliğine aykırı bu dayatmalarının Bağdat'taki karar alma mekanizmasını ipotek altına aldığını vurguluyor. Başbakan ez-Zeydi'nin parti dayatmalarından uzak, liyakatli isimleri göreve getirme arayışı, Amerikan tarafının güvenlik bakanlıklarına dönük müdahaleleri nedeniyle doğrudan sekteye uğruyor. Koordinasyon Çerçevesi içerisindeki ulusal ve direniş yanlısı aktörler ise, dış güçlerin bakan isimleri üzerinde şart koşmasını Irak'ın bağımsızlığına ve egemenlik haklarına yönelik doğrudan bir tecavüz olarak değerlendiriyor.

Savunma ve İçişleri gibi hayati önemdeki bakanlıkların vekaleten yönetilmeye devam etmesi, bölgede tırmanan krizler ve İran'a yönelik saldırganlığın yarattığı ekonomik-güvenlik sınamaları karşısında hükümetin elini zayıflatmayı hedefliyor. Amerikan emperyalizminin direnişin devlet kurumlarındaki varlığını sınırlandırma baskılarına karşı Iraklı grupların sergilediği kararlı duruş, Washington’ın Bağdat üzerindeki vesayet planlarını boşa çıkarmaya devam ediyor.