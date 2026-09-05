Yemen'in operasyonları genişliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in egemenliği ve bağımsızlığı için yürütülen onurlu mücadele sahası, Ensarullah güçlerinin kararlı ve planlı operasyonlarıyla genişlemeye devam ediyor. Taiz eyaletinin batı kırsalından Hudeyde’nin güneyine kadar uzanan geniş hat boyunca patlak veren şiddetli çatışmalarda Ensarullah birlikleri, sahadaki ezici üstünlüğünü koruyarak kazandığı stratejik mevzileri tamamen emniyete aldı.

Aden’deki işbirlikçi hükümetin "Dördüncü Askeri Bölge"den takviye birlikler göndererek Babülmendep Boğazı’na hakim alanlardaki Ensarullah ilerleyişini durdurma çabaları boşa çıkarıldı. Daha önce Cebel Habaşi, Cebel Numan ve çevresindeki kritik yükseklikleri kontrol altına alan Ensarullah; Humeyr, El-Matahin, Es-Sevda ve El-Geyli gibi stratejik noktaları tamamen emniyet altına aldı. Muzea ilçesindeki El-Ukme bölgesinde ve hakim tepelerde ilerleyişini sürdüren direniş güçleri, Makbane ve Kadha cephelerinin yanı sıra Hays bölgesine bakan Debas Dağları’nda Suudi rejiminin müttefiki Tarık Salih’e bağlı gruplar ve güdümlü çetelerle girdikleri çatışmalarda düşmanı hezimete uğrattı.

Hudeyde’nin güneyindeki Hays ilçesi çevresinde yaşanan ve son yılların en şiddetli çatışmalarına sahne olan operasyonlarda, El-Beraşa Dağları ve stratejik Cebel Debas hattında kontrol Ensarullah güçlerinin eline geçti. Düşman saflarında büyük bir panik ve çözülme yaşanırken, Ensarullah’ın bu kararlı stratejisi Suudi emperyalizminin bölgedeki planlarını bir kez daha altüst etti.

Gelişmeler üzerine harekete geçen Ensarullah yönetimindeki Hudeyde Valiliği, işgalcilerin saflarında kandırılarak savaştırılan Yemenlilere tarihi bir çağrıda bulundu. Hudeyde Valisi Abdullah Otayfi ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdülmecid el-Murtaza, Suudi Rejimi ve yabancı güçlerin kirli ajandalarına hizmet etmekten vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, vatan kapılarının pişmanlık duyan tüm evlatlara açık olduğunu ilan etti. Suudi Arabistan’ın Yemen halkını birbiriyle kırdırma oyununa karşı uyarıda bulunan yetkililer, dış güçlere bel bağlayanların yalnızca hezimetle karşılaşacağını vurguladı.