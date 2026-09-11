Trump'tan Siyonist İsrail'e mesaj: 'Öğrenmek istiyorum'

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım uygulayan ülkelerle görüşeceğini söyledi:

İsrail ile görüşeceğim. Onlarla konuşacağım ve ne düşündüklerini öğreneceğim... Bunun neden birdenbire gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum

Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 12 ülke, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden mal ithalatını yasaklama planlarını açıklayan ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkelerin ayrıca yerleşim yerlerine ve bunların kurulmasına olanak sağlayan veya bunlardan kar elde edenlere karşı hedefli önlemler alacağı da belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, uluslararası toplum ve Filistin Yönetimi ile önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.