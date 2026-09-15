Pentagon Raporu Bölgedeki Gerçeği İtiraf Etti: ABD Üslerinde Ağır Hasar ve Füze Krizi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) iç denetim mekanizması tarafından kaleme alınan özel rapor, Washington’ın Batı Asya stratejisinde “gizli kalan” maliyetleri ve operasyonel zafiyetleri gün yüzüne çıkardı. Uzun süredir kamuoyuna “caydırıcılık” vurgusuyla sunulan askeri varlığın, saha gerçekliğinde ciddi bir lojistik ve altyapı kriziyle karşı karşıya olduğu raporda detaylandırıldı.

Raporda en dikkat çeken hususlardan biri, ABD’nin bölgedeki stratejik öneme sahip hava ve kara üslerinin aldığı fiziksel hasarın boyutu oldu. Denetçiler, bu üslerin sadece yüzeysel değil, operasyonel kapasitelerini sekteye uğratacak düzeyde yıprandığını tespit etti. İran ile yaşanan gerilim süreci ve bu süreçte gerçekleşen çeşitli saldırıların, üslerdeki savunma sistemlerinin ve lojistik tesislerin yenilenme süresini kat kat aşan bir hasar bıraktığı not edildi.

Diğer taraftan, raporun “tedarik zinciri ve envanter” başlığı altında paylaşılan veriler, Pentagon bünyesinde endişe yaratan bir diğer noktaya dikkat çekiyor. Bölgedeki askeri unsurların savunma kapasitesini ayakta tutan “kritik füze stoklarının” tükenme noktasına geldiği belirtiliyor. Rapora göre, mevcut stokların yenilenme hızı, olası bir çatışma senaryosunda tüketim hızının çok gerisinde kalıyor. Bu durum, ABD’nin bölgesel savunma stratejisinde “mühimmat açığı” riskini doğuruyor.

Askeri uzmanlar, bu raporun yayınlanmasının, ABD’nin Batı Asya’daki gelecekteki askeri planlamalarını doğrudan etkileyeceğini öngörüyor. Stokların azalması ve üslerin hasarlı durumu, Washington yönetimini, bölgedeki askeri varlığını yeniden gözden geçirmeye veya daha korumacı bir savunma doktrinine geçmeye zorlayabilir.

Rapor, aynı zamanda bölgedeki ABD komuta kademesi ile Pentagon merkezi arasında, sahadaki risklerin algılanması konusunda bir “gerçeklik uçurumu” olduğunu da ortaya koyuyor. Saha raporlarında “yönetilebilir” olarak sunulan hasarların, denetçi raporunda “kritik ve acil müdahale gerektiren” seviyede olduğu görülüyor. ABD yönetiminin bu raporun ardından, bölgedeki lojistik hatları güçlendirmek ve füze stoklarını acilen tazelemek için bütçe planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.