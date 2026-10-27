Macklemore, Filistin Turnesine Dublin’de Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Macklemore, Avrupa’daki “Free Palestine” turnesinin ilk konserini İrlanda’nın başkenti Dublin’de verdi. 3Arena’da düzenlenen ve biletleri tükenen konserde sanatçı, Filistin halkına desteğini sürdüreceğini belirterek “Kolektif özgürlük için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Rapçi, eylül ayında New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Ed Sheeran’ın turnesinde sahne alırken Filistin’e destek açıklamaları yapmış ve “Hind’s Hall” adlı parçasını seslendirmişti. Ardından turnenin organizatörleri tarafından programdan çıkarılmıştı. Dublin’deki konserin gelirinin Filistinlilere yardım sağlayan kuruluşlara aktarılacağı bildirildi.