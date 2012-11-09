Perşembe Günleri Kocatepe'de Cem Edeceğiz

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Yani biz de İslam’ın farklı bir yorumunu yapıyoruz, açın bizde cem yapmaya geleceğiz yani sizin gibi ibadet etmek zorunda değiliz, bunu derseniz asimilasyondur. Efendim, cem olur mu camide? Cami, zaten cem olunan yerdir kelime anlamı, ceman, toplanma yeridir. Efendim olur mu, müzik çalar mı? Peki kandillerde. Efendim, kandillerde “Şol cennetin ırmakları, Akar Allah deyu deyu.” ilahiler okunuyor, tef çalınıyor yani illa da sanat müziği olunca oluyor da, Allah, Muhammed, Ali deyince, saz çalınca, zikredilince, semah dönünce mi olmuyor? Bakın iş buraya gider. Bu sorunu çözün, bu sorun çözülmelidir. Bu sorun çözülmeden bu ülkede inanın, hakikaten samimiyetle söylüyorum yani Sünni kardeşlerimizin o camilerde kıldığı namazların bile sıhhati tartışılacaktır, diye konuştu.