Suriye’de Yaşanan Vahşi Cinayetlerden Örnekler / Foto (+18)

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Nusra Cephesi adlı silahlı grubun Suriye’deki vahşet ve şiddeti her geçen gün yeni boyutlar kazanmakta. Aşağıda bazılarının tahammül edemeyeceği bu cinayetlerden bazılarına yer vereceğiz. Suriyeli silahlı gruplar, savaş meydanlarında Suriye ordusunun başarılı operasyonlarından aldıkları üst üste yenilgilerin ardından her türlü cinayete el atmakta. Halka göz dağı vermek, sindirmek ve kendi terörist gruplarına moral vermek için çok feci cinayetlere imza atmaktadırlar. Bu silahlı gruplar, tüm insani değerleri ayaklar altına alarak (Şii ve Alevi) sivil halka karşı giriştikleri bu cinayetlerin bir kısmını kendi sitelerinde yayınlamaktadır.

Fotoğrafta Nusra cephesi selefi liderlerinden birisi, insanların başlarını kesmekle tehdit ediyor

Silahlı gruplar, çocuklara nasıl insan başı kesileceği ve katledileceği dersini vermekte. Çocuklara silahlı eğitim veren bu terörist gruplara göre denilenleri güzel bir şekilde yerine getirdikleri için çocuklar en iyi askeri güç!

Humus’ta başı kesilen sivil halktan birisi

Bu fotoğraf, Suriye’de yaşanan son olaylardan değil. Bu fotoğraf 2010 yılında Halep’te çekildi. Fotoğraftaki çocuk idam edilmeden önce tecavüze de uğradı!

Beşşar Esad muhalifi Selefi teröristler, Suriye’de Şia bir ailenin kız çocuğunu sırf Şia oldukları için feci bir şekilde başını kesti!

Suriyeli terörist gruplar, 28 Suriye askerini, Özgür Suriye Ordusu adlı çapulculara moral olması ve ard arda aldıkları yenilgilerini örtmek için İdlib’te sokak ortasında kurşuna dizerek internette yayınladılar.

3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Suriyeli teröristler tarafından başı kesildi

3 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Suriyeli teröristler tarafından başı kesildi

Fotoğraf Suriyeli teröristlerin yaptıkları işten ne kadar zevk aldıkları ve merhametsizliklerini yansıtmakta

Suriye’de patlatılan bombalar sonucu sivil halkın ölümünden kareler

Suriyeli teröristlerden birisi, öldürdükleri yardım görevlisinin başını mangala koymakta ve hatıra fotoğrafı çektirmekte!

Suriyeli terörist gruplar, Şam’daki Filistinlilerin kampı olan Yermuk’ta Suriye devleti ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle iki Filistinliyi darağacına astılar

Suriyeli azgın katiller bir diğer cinayetlerinde ise 30 Şii gencin başını kesti

Başları kesilerek öldürülen Şia gençleri, ne asker ne de polistiler, tek suçları Şia olmaktı

Özgür Suriye Ordusu mensubu bu terörist Suriyeli bir vatandaşın kalbini çıkararak yemekte!

Bu fotoğrafta ise üç sivil vatandaş, Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye devleti yanlısı diye halkın gözleri önünde başlarına kurşun sıkılarak öldürüldü

Nusra Cephesi adlı terörist grup, 11 Suriye askerini acımasızca katlediyor

Suriye olayları üç yıla yakın bir süredir devam ediyor. Bu süre zarfında silahlı terörist gruplar Arap şeyleri, Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından her açıdan destekleniyor olmasına rağmen Suriye topraklarının bir karışına bile tam anlamında sahip değiller. Ellerine dünyanın en gelişmiş silahları verilen bu terörist gruplar Suriye Ordusu karşısında yenilgi üstüne yenilgi almaktadırlar. Suriye halkı, yine aynı şekilde Beşşar Esad’ı desteklemekte ve başkanlarına sahip çıkmaktadır. Bundan rahatsız olan Özgür Suriye Ordusu adlı çapulcular halka kan ağlatmaktadır.