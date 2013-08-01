Siyonist komutandan Hizbullah itirafı

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- El-meyadin TV kanalının haberine göre Siyonist İsrail ordusu kuzey bölge komutanı Yahya Gulan dün yaptığı açıklamada 33 günlük Temmuz savaşlarından geçen 7 yılda Lübnan Hizbullah’ının daha da eğitimli, donanımlı ve zeki olduğunu itiraf etti.Siyonist rejim komutanı, Irkçı rejimin ikinci Lübnan savaşı olarak adlandırdığı 33 günlük savaşta ölen Siyonist askerleri anma töreninde bu itirafta bulundu.Yahya Gulan Hizbullah’ın Siyonist İsrail’in varlığı için en önemli tehlike olduğuna işaretle, onun yok edilmesi için çare bulmak gerektiğini söyledi.Bu arada Lübnan Hizbullah yürütme konseyi başkan yardımcısı şeyh Nebil Faruk dün Lübnan’ın güneyinde direniş şehitlerinden birinin anma merasiminde yaptığı açıklamada direniş güçlerinin Siyonist rejimi hüsrana uğrattığını ve Suriye’deki krizi kendi lehine kullanmasına izin vermediğini ifade etti.