Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Marunilerle bir görüşme yapan Değişim ve Reform Hareketi Başkanı Michel Aoun, Lübnan’daki siyasi krizden çıkış konusu dışındaki meseleler üzerinde konuştu. Michel Aoun, Suriye seçimleri hususunda Beşşar Esad’ı destekliyor ve onun alternatifi olmadığına inanıyor.

Değişim ve Reform Hareketi Başkanı, Suriye’deki teröre karşı yürüttüğü başarılı mücadeleden dolayı Beşşar Esad’a Nobel Barış ödülü verilmesi gerektiğini söyledi.

Lübnanlı bu yetkili şöyle konuştu: Şia azınlıktadır ve eğer onlar zafer kazanırsa biz de muzaffer olmuş sayılırız.

Tarafsızlık konusunu eleştiren Michel Aoun, şöyle konuştu: Tarafsız davrananlar, zaferi kazanan tarafın nezdinde küçük ve değersiz sayılacağı gibi hezimete uğrayan tarafın da öfke ve nefretini kazanacaktır. Ben Şiilerle koalisyon kurulmasından tarafım.