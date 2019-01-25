Esad'dan Avrupa Birliği'ne Vize Resti

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Suriye hükümeti, başkent Şam'ı düzenli olarak ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) diplomatlarına sınırsız giriş çıkış hakkı tanıyan özel vizeleri iptal etti.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam yolcusu AB diplomatlarına özel vizeleri iptal ettiği, AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu tarafından teyit edildi.



'ÇOKLU GİRİŞ VİZELERİ ASKIYA ALINDI'



Komisyon'un bir sözcüsü, basın toplantısında, "Beşar Esad rejimi çoklu giriş vizelerini askıya aldı" diyerek şöyle devam etti:



'YARDIM ÇALIŞMALARININ ETKİLENMEMESİ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ'



"Bunun, bizim sahada yürüttüğümüz önemli çalışmalara önemli etkide bulunmasından kaçınmak için elimizden geleni yapacağız."



HER SEFERİNDE VİZE BAŞVURUSU GEREKECEK



Artık diplomatlar, Şam'a her bir ziyaret için yeniden vize başvurusu yapmak zorunda kalacak.



'AB'YE ELÇİLİKLERİ YENİDEN AÇMASI İÇİN BASKI'



AB yetkilileri, Esad yönetiminin 'çoklu vize yasağıyla' Avrupa ülkelerini Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya zorlama amacı taşıdığını belirtti.



AB'NİN AĞIR TOPLARI CİHATÇILARI DESTEKLEDİ



2011'de Suriye savaşı çıkar çıkmaz cihatçıların tarafını tutup Esad yönetimini protesto amaçlı büyükelçiliklerini kapatmış ve diplomatlarını Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çekmişti.



Şam'a erişim sağlayan çoklu giriş vizeleri için özel izin, ocak ayı başında Suriye hükümeti tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.



AB yetkilileri, bunun Suriye'deki insani yardım faaliyetlerini zora sokacağına dair endişelerini dile getirdi.