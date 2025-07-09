Kızıldeniz'de gemi sigorta primleri rekor düzeye çıktı

News ID: 1706126

Yemen'deki Ensarullah'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarına yeniden başlaması, gemi sigortası maliyetlerinde ciddi bir artışa neden oldu. Financial Times'ın haberine göre, bir geminin tek seferlik sigorta primi, gemi değerinin yüzde 1'ine ulaşarak 100 milyon dolarlık bir gemi için 1 milyon doları bulabiliyor.