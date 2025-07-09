  1. Ana Sayfa
Kızıldeniz'de gemi sigorta primleri rekor düzeye çıktı

9 Temmuz 2025 - 12:14
Kızıldeniz'de gemi sigorta primleri rekor düzeye çıktı

Yemen'deki Ensarullah'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarına yeniden başlaması, gemi sigortası maliyetlerinde ciddi bir artışa neden oldu. Financial Times'ın haberine göre, bir geminin tek seferlik sigorta primi, gemi değerinin yüzde 1'ine ulaşarak 100 milyon dolarlık bir gemi için 1 milyon doları bulabiliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen'deki Ensarullah'ın Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarına yeniden başlaması, bölgeden geçen gemiler için sigorta maliyetlerini ciddi ölçüde artırdı.

Financial Times'ın haberine göre, risk yönetimi şirketi Marsh McLennan, savaş risklerini kapsayan sigorta primlerinin gemi toplam değerinin yüzde 1'ine kadar yükseldiğini bildirdi.

Bu artışla birlikte, 100 milyon dolar değerindeki bir geminin Kızıldeniz'den tek geçişi için sigorta maliyeti 1 milyon dolara ulaşabiliyor.

Ensarullah'ın saldırılarından önce bu oran en fazla yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Maliyetleri tetikleyen saldırı

Sigorta primlerindeki bu keskin artış, Ensarullah'ın 6 Temmuz'da Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi Magic Seas'e düzenlediği operasyonun beraberinde geldi.

Saldırı sonucunda gemide ciddi hasar meydana geldiği, yangın çıktığı ve geminin batmaya başladığı belirtildi.

Bu olay, Ensarullah'ın nisan ortasından bu yana bölgedeki ticari gemilere yönelik gerçekleştirdiği ilk operasyon oldu.

