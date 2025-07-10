  1. Ana Sayfa
Ensarullah Eilat Limanı'na Giden Eternity C Gemisini Batırdı

10 Temmuz 2025 - 11:36
Yemen Ensarullah Hareketi, Kızıldeniz'de Siyonist İsrail’e giden ticari gemilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Ensarullah, katil İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıkları "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi, Kızıldeniz'de Siyonist İsrail’e giden ticari gemilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Ensarullah, katil İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıkları "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu.

Liberya bandıralı "Eternity C" adlı geminin Ensarullah’ın ssaldırısı sonrasında battığı bildirildi.

Ensarullah Hareketi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.

