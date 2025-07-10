İran, Siyonist Rejime Ait Kaç İHA’yı Düşürdü?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Salı akşamı konuşan Tümgeneral Muhsin Rızai, on iki günlük savaşta İsrail ve Amerika’nın İran karşısında yenilgiye uğradığını söyledi. Parstoday’in haberine göre, Rızai, Washington ve Tel Aviv’in son gelişmeleri propaganda malzemesi olarak kullandığını belirterek şunları söyledi: “Bu propagandanın birkaç hedefi var: İlki, kamuoyunu şüpheye düşürmek ve hikâyeler uydurarak İran’ın zaferini sorgulatmak. İkincisi ise, Trump’ın nükleer meselelerin sona erdiğini söylemesi gibi, İran’ı aldatma girişimidir bu da müzakerelerdeki yaklaşımlarına benziyor.”

Rızai şu ifadeleri ekledi:“Gerçekten kazanan kim? Bunu birkaç açıdan değerlendirmek lazım. İsrail Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bu 12 günde savaş maliyeti yaklaşık 20 milyar doları buldu. ABD’nin iki yıllık THAAD füze üretimi, 12 gün içinde kullanıldı. Her bir füzenin maliyeti çok yüksek. Yani iki yıllık üretim 12 gün içinde gökyüzüne fırlatıldı.”

Rızai, İran’ın askeri kazanımlarına da değinerek şöyle konuştu:“Yaklaşık 80 insansız hava aracını (İHA) düşürdük, bunlardan 32’sinin enkazı şu anda elimizde. Bu İHA’lar arasında oldukça gelişmiş Hermes ve Heron modelleri de vardı. Radarlarımız 80 isabeti kaydetti. Ayrıca İsrail’in güvenlik ve ekonomik merkezlerinde ağır can kayıpları ve yıkım meydana geldi. Bu kadar ağır maliyetin karşılığında İsrail ne kazandı, bunu sorgulamak gerek.”Rızai, Siyonist rejimin güvenlik temellerine de dikkat çekerek şunları söyledi: “İsrail’in varlık temeli ‘mutlak güvenlik’ kavramına dayanıyor. Dünyanın dört bir yanından insanları topladılar ve onlara burada hiçbir tehlikenin olmayacağına dair söz verdiler. Ekonomik kazanç da bu güvenliğe bağlıydı. Ancak bu kez İsrail’in güvenliği çöktü. Güvenlik tamamen delik deşik oldu ve bu durum İsrail’in varlığı açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.”