Yair Golan: Gazze savaşı siyasi çıkar için uzatılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve "Demokratlar" partisinin lideri Yair Golan, New York Times’ın araştırmasına dayanarak, Başbakan Benyamin Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi.

Golan, Netanyahu’yu, Gazze savaşını “siyasi çıkarları için uzatmakla ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle” suçladı.

X platformunda yayımladığı açıklamada Golan, “Netanyahu, Smotrich ve Ben Gvir anlaşmayı tekrar tekrar sabote ediyor.” ifadelerini kullandı.

Devam eden esir-tutsak değişimi görüşmelerine atıfta bulunan Golan, aşırı sağcı liderliğin, “askerlerin ve esirlerin hayatlarını kendi siyasi pozisyonlarının gerisinde gördüğünü” öne sürdü.

Golan “Onlar için askerlerin ve esirlerin hayatı, koltuklarını korumaktan daha önemli değil.” dedi.

Golan, mevcut hükümetin “derhal” görevden alınması çağrısında bulunarak, “radikal bir azınlığın devleti uçuruma sürüklediğini” ve savaşın sona ermesini sağlayabilecek herhangi bir anlaşma yolunu tıkadığını savundu.

Golan, hükümetin tutumunu hem orduya hem de halka ihanet olarak tanımlayarak, “Hayatları ve ülkeyi kurtarmanın yolu, bu hükümeti devirmekten geçiyor.” dedi.

Times of Israel’de yer alan habere göre de İsrail kamuoyunun “önemli bir bölümü”, Gazze savaşının sona ermesi karşılığında Hamas'la yapılacak bir anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılmasını destekliyor.

Cuma günü Kanal 12’de yayınlanan ankete göre, aralarında Başbakan Netanyahu’nun koalisyonuna oy verenlerin yüzde 60’ı da dahil olmak üzere İsraillilerin “yüzde 74”ü böyle bir anlaşmadan yana görüş bildirdi.

Netanyahu’nun neden aşamalı bir anlaşma önerdiği sorulduğunda, katılımcıların yüzde 49’u bu tercihin “siyasi nedenlerle” alındığını düşündüklerini söyledi. Yüzde 36’sı güvenlik gerekçelerine dayandığını, yüzde 15’i ise kararsız olduğunu ifade etti.