İran Genelkurmay Başkanı: Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin kılıcı düşmanların elini kesti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İslam Devrimi mUhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ni onurlu bir güç olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bu dayatılan 12 günlük savaşı sırasındaki güçlü operasyonları, bugüne kadarki operasyonlardan çok daha büyüktü, hatta Kutsal Savunma dönemindeki büyük operasyonlardan bile daha önemliydi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin varlığı ve toprak bütünlüğünün hiçbir zaman bu şekilde tehdit edilmediğini belirten Tümgeneral Musevi: Hava-Uzay Kuvvetleri'nin kılıcı, Allah'ın yardımıyla düşmanların boyunlarını ve ellerini kesmeyi başardı.

‘İslam Devrimi'nin gerçek evlatlarının kararlılığı, iradesi, kabiliyeti ve cesaretinin, bu olayda kaybettiğimiz büyük generallerin bayrağının yere düşmesine izin vermeyeceğine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tam zaferine kadar ilerleyeceğine inanıyoruz’ diyen Musevi şöyle devam etti: Böyle askerlere sahip oldukları için saygıdeğer Başkomutanımız Devrim Liderini tebrik ediyorum. Bu askerler cesur ve güçlü oldukları sürece, bu ülkenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerdir. Düşman tekrar hata yaparsa, savaşçılarımız ona öncekinden daha sert ve pişmanlık dolu bir karşılık vermeye tamamen hazırdır.

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Mecid Musevi de, Gerçek Vaad-3 Harekâtı hakkında bir rapor sundu ve bu büyük tarihi operasyonlarda bu gücün Genelkurmay Başkanlığı, Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı ve ülkenin diğer silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalıştığını belirtti: ‘Allah'ın izniyle tetikteyiz ve bildirilen talimatlar uyarınca düşmanın her türlü yanlış hesaplamasına ve olası yeni maceralarına karşı koymaya hazırız.