Sistematik Cinsel İstismar; Siyonist Toplumun En Karanlık Yüzünü Ortaya Çıkarmak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Arapça yayın yapan El-Arabi El-Cedid haber sitesi, yakın zamanda yayınladığı bir makalede şu ifadelere yer verdi: "Şu an Siyonist rejimin yargı sistemi, Gazze Savaşı'nın gündemi baskılaması nedeniyle üstü kapatılan iki ahlaki yozlaşma davasını araştırıyor."

Parstoday'in Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz salı günü Siyonist rejimin askeri polisi, Hets radar sisteminde görev yapan 7 askeri, birimdeki meslektaşlarına cinsel ve psikolojik şiddet uygulamak suçundan tutukladı.

Siyonist gazete Yedioth Ahronoth, internet sitesinde yayınladığı haberde, bu eylemlerin "kıdemli askerlerin yeni askerlere karşı 'normal' davranışları" kapsamında gerçekleştiğini ve bunların hakaret, cinsel istismar ve psikolojik şiddet içerdiğini bildirdi.

Habere göre, onlarca Siyonist asker bu eylemlerin kurbanı oldu ve cinsel istismar soruşturmaları devam ediyor. Kaynaklar, bu suçların bir kısmının, Siyonist rejimin İran'a saldırı planları ve "Sadik Vaat 3" intikam operasyonu sırasında işlenmiş olabileceğini öne sürüyor. Bu dönemde, Siyonist rejimin hava savunma askerlerinin yoğun görevde olması gerektiği belirtiliyor!

- Talmud Törenlerinin Kurbanı Olan Çocuklar

İkinci dava, işgal altındaki toprakların merkezindeki Bnei Brak şehrinde yaşayan aşırılık yanlısı Talmudcu Haredi topluluğunun üyelerine yönelik çok sayıda şikayetle ilgili. Bu davada, son 20 yılda çocuklara yönelik yaygın cinsel istismar iddiaları yer alıyor. Bu davada pek çok kurban olduğu ve faillerin, kurbanları şikayette bulunmamaları için tehdit ettiği belirtiliyor.

Yedioth Ahronoth, Siyonist örgüt "HaShomerim"in başkanı Hayim Roter ve şehrin diğer önemli figürlerinden birinin, yıllar boyunca gençlere zorla cinsel istismarda bulunduğunu yazdı. Roter, geçen hafta Ben Gurion Havalimanı'nda tutuklanarak sorguya alındı. Davadaki bir diğer şüpheli ise 25 yıl boyunca çocuklara ve gençlere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dini bir lider.

Kurbanların 12 yaş ve üzerinde olduğu, mahkemenin failleri tecavüz, cinsel saldırı ve gücü kötüye kullanmaktan suçlu bulduğu belirtildi.

Roter'in yakınlarından Yoel Yosef de son zamanlarda tutuklanan şüphelilerden biri. Yosef'in, yıllar boyunca kurbanların sessiz kalmasında büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Şu ana kadar 10'dan fazla kurban resmi şikayette bulundu. Kurbanlar, bu suçlara sessiz kalınmamasını ve diğer mağdurları da seslerini çıkarmaya çağırdı.

- Acı ve Zor İtiraflar

Siyonist rejimin Knesset toplantısında konuşan Yael Ariel, Haredi toplumunda Talmud törenlerinde çocuklara yönelik tehlikeli cinsel istismarlar hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ariel, Siyonist rejimin Kanal 13’e verdiği röportajda, çocukken bu çetenin içine girdiğini ve 20 yaşına kadar bu suçlara ve şiddete maruz kaldığını anlattı. Ayrıca, Siyonist rejimin üst düzey yetkililerinin ve Knesset üyelerinin de bu istismarlara karıştığını söyledi.

Bu kadın, dosyanın kapatılması için kendisine baskı ve tehditler yapıldığını belirterek, çocuklara yönelik pek çok istismara zorlandığını ancak bunları kendi iradesiyle yapmadığını ve şimdi bu gerçekleri konuşma sorumluluğu hissettiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth'un araştırmasında, başka kadınlar da röportaj vererek, Talmud törenlerinde genç kız ve erkeklere tecavüz ve cinsel saldırı yapıldığını itiraf etti. Bu istismarların genellikle nüfuz sahibi kişiler tarafından, "Talmud törenleri" bahanesiyle yapıldığı belirtildi. Kurbanların ifadelerine göre, failler arasında doktorlar, öğretmenler, polisler ve hatta Knesset üyeleri de var.

Başka bir kurban olan Tas Maier, 6 yaşından itibaren bu törenlerde bulunduğunu vurgulayarak, çeşitli istismarlara tanık olduğunu anlattı. Hatta bir seferinde nefes alamayarak hayatının tehlikeye girdiğini söyledi.

Bir diğer mağdur, dosyanın kapatılmaya çalışıldığını ancak itiraz ederek tekrar açtırdığını ve hamileyken mahkemeye ifade vermeye gittiğini belirtti.

Yael Şatrit ise 3 yaşından itibaren istismara uğradığını, O dönemde kendisine yönelik tecavüzler hakkında bilgiye sahip olmadığını söylüyor.

Cinsel istismara uğrayan kadınları destekleyen bir derneğin genel müdürü Neama Goldberg, bu kanıtların yeni olmadığını, yıllardır bilindiğini ancak polisin dosyalara gereken önemi vermediğini söyledi. Goldberg, yıllardır çocuklara yönelik bu sadistik istismar hikayelerini duyduğunu ifade etti.