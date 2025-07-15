Irak Başbakanı: İran bölgede önemli bir ülke ve derin stratejik ilişkilerimiz var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi gazetesi Şarku'l Avsat, İran ile Siyonist rejim arasındaki savaş, Gazze'deki savaş ve Suriye'deki gelişmeler de dahil olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani ile bir röportaj gerçekleştirdi:

İsrail bölgemizde saldırganlığını sürdürüyor

Sudani, ‘Gazze, Lübnan, Suriye ve İran'daki olayların ardından bölgede yeni dengelerle mi karşı karşıyayız?’ sorusuna şöyle cevap verdi: Elbette evet, 7 Ekim 2023 olaylarından, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından, Suriye'de yaşanan gelişmelerden ve ardından Siyonist rejim ile İran savaşının başlamasından sonra bölgenin geleceği hakkında spekülasyonlar var. Şu anda, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığının devam ettiğine tanık oluyoruz ve aynı zamanda bu rejim Suriye'ye de sürekli saldırılar düzenliyor.

İsrail'in İran gibi bağımsız bir ülkeye yönelik saldırganlığını şiddetle kınıyoruz

Siyonist rejim ile İran arasındaki savaşın başlamasından sonra Irak'ın tutumu neydi?" sorusuna yanıt olarak Irak Başbakanı şunları söyledi: İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının başlamasından sonra ki bu Irak hava sahasının ihlali de demek oluyor, bu önemli olay Irak'ı komşu bir ülkeye saldırmış olması bakımından da ilgilendirmiştir. Bu, anayasamıza ve siyasi ilkelerimize aykırıdır; hiçbir ülkenin Irak topraklarının hava sahasını başka ülkelere saldırmak için bir platform olarak kullanma hakkına sahip değildir. Uluslararası diplomatik düzeyde tutumumuzu gösterdik ve BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunarak bu konuda temaslarda bulunduk. Ayrıca komşu bir ülkeye yönelik saldırıyı kınadık.

Irak Başbakanı, İran'ın savaş sırasında herhangi bir talepte bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt olarak şunları söyledi: Herhangi bir talep yoktu, ancak Irak, tutumunu netleştiren ve bu savaşı durdurmak için çeşitli taraflar arasında mesajlar ileten ilk taraf oldu. Irak'ın yaklaşımı müzakerelere geri dönülüp savaşın sona erdirilmesi yönündeydi. İran ise ‘Ülkemize yönelik saldırılar devam ederken Amerika ile nasıl müzakere edebiliriz?’ itirazında bulundu. Bu arada, bölge ülkeleri ve Amerika ile bu konuda görüşmeler ve temaslar yaptık ve İran da ülkeye yönelik saldırının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, kendi düşüşünü önlemek için bölgeyi savaş halinde tutmaya çalışıyor

Muhammed Şiya el-Sudani, Siyonist rejim ile İran arasında yaşanan savaşın ardından gelecek aşama hakkında şunları söyledi: Bir sonraki aşama konusunda endişelenmemiz doğaldır. Çünkü herkes, işgal rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ne Gazze'de ne de Lübnan'da herhangi bir ateşkese uymadığını ve İran'a karşı daha fazla saldırganlık gösterebileceğini biliyor. Politikası, yöntemi ve stratejisi, siyasi konumunu korumak için bölgeyi savaş halinde tutmaktır.

İran hiçbir zaman nükleer silah üretmeye yönelmedi

Iraklı yetkili, İran'ın ABD ile olası müzakerelerde bir anlaşmaya varmak konusunda gerçek bir isteği olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya şöyle cevap verdi: Evet, İranlı yetkililerle yaptığımız bir dizi temas ve toplantıdan anladığımız kadarıyla, İran hükümeti, bu ülkenin çıkarlarını garanti altına alan ve uluslararası endişeleri ortadan kaldıran bir anlaşmaya varmak konusunda ciddi bir arzu duyuyor. Çünkü İran'da, ister dini ister resmi düzeyde olsun, dünya genelindeki ülkeleri endişelendiren nükleer silah sahibi olma yönünde bir karar yok.

İran-Irak ilişkileri

Irak ve İran arasındaki ilişkiler konusunda Sudani şunları vurguladı: ‘İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkimiz, dini, kültürel, sosyal ortaklıklara ve karşılıklı çıkarlara dayalı stratejik bir ilişki ve iş birliğidir. İran, terörle mücadele dönemi de dahil olmak üzere çeşitli dönemlerde Irak ülkesinin ve halkının yanında yer almıştır. Ve bu ilişkinin sağlıklı bir çerçevede devam etmesini ve ortak çıkarlar sağlamaya devam etmesini kesinlikle arzuluyoruz.’ İran'ın Irak'ın içişlerine hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Sudani, Irak'ın bağımsız bir ülke olduğunu ve ulusal kararlarının halkının çıkarlarına ve önceliklerine dayandığını söyledi.