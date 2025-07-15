Irakçi: Şanghay İşbirliği Örgütü Yakında Bölgesel Düzeyin Ötesine Geçecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irakçi, salı günü Çin’e varışında yaptığı açıklamada, “Bu seyahatim, Çin’in ev sahipliğinde Çarşamba günü Tiencin kentinde düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Dışişleri Bakanları Zirvesine katılmak amacıyla gerçekleştirildi,” dedi.

Irakçi şu ifadeleri kullandı: “Şanghay İşbirliği Örgütü zamanla sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geliyor. Gündeminde ekonomik, siyasi ve güvenlik konularında çok çeşitli meseleler bulunmakta.”

Enerji, Ticaret ve Uluslararası Konular Masada

İran Dışişleri Bakanı, zirvede örgütün kalkınma stratejisi, enerji ve ticaret alanlarındaki iş birliği planlarının yanı sıra güncel uluslararası gelişmelerin de ele alınacağını belirtti.

Irakçi ayrıca şunları söyledi: “Zirve kapsamında Çin ve Rusya dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler yapacağım. Bu görüşmeler, mevcut şartlar göz önüne alındığında özel bir öneme sahiptir. Diğer üye ülkelerin bakanlarıyla da bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler konusunda temaslarda bulunacağım.”

İran'a Yönelik Saldırılar Gündemde

Irakçi, İsrail rejimi ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına da değinerek, şu ifadeleri kullandı: “Neredeyse tüm uluslararası ve bölgesel örgütler ile 120’den fazla ülke, İran İslam Cumhuriyeti’ne yapılan saldırıları ve nükleer tesislerimize yönelik eylemleri kınamış ve İran ile dayanışmalarını ifade etmişlerdir.”

“Şanghay İşbirliği Örgütü de bu konuda bir bildiri yayınladı ki bu da takdire şayandır. Yarın genel oturumda da bu meseleye değineceğim ve yapacağım konuşmada bu konuya genişçe yer vereceğim.”

Çin Temasları ve Diplomatik Görüşmeler

Irakçi, pazartesi sabahı beraberindeki heyetle birlikte Tahran’dan Çin’e hareket etti. Bu ziyarette, ŞİÖ dışişleri bakanları zirvesine katılacak, konuşmalar yapacak ve Çin dışişleri bakanı ile diğer bazı ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.