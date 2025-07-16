Teksaslı senatörden Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan tasarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Washington Free Beacon’ın haberine göre,Teksaslı senatör Ted Cruz, Müslüman Kardeşler Örgütü’nü yabancı terör örgütü statüsüne almak için yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Haberde, ''tasarının, örgütün farklı ülkelerdeki kollarını “tabandan yukarı” yöntemle sistematik biçimde hedef alarak, İsrail, ABD ve Batılı hükümetlere terör çağrısı yapan şubelerini tespit edip meşruiyetini ortadan kaldırmayı ve nihayetinde tüm yapıyı terör örgütü ilan etmeyi amaçladığı'' bildirildi.

Washington Free Beacon, "Müslüman Kardeşler Terörist Tanımlama Yasası 2025" başlıklı yasa tasarısının bir kopyasını elde etti.

Cruz'un ekibinden yapılan açıklamaya göre, Müslüman Kardeşler'i bir bütün olarak terör örgütü ilan etme yönündeki önceki çabalar, "Müslüman Kardeşler'in tüm kolları şu anda şiddet yanlısı olmadığı ve bu nedenle ilan kriterlerini karşılamadığı için" başarısız oldu.

İsrail'in önde gelen haber sitesi i24NEWS konuyla ilgili olarak şu yorumu yaptı:

''Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Suriye gibi birçok Arap ülkesi, Müslüman Kardeşler Örgütü’nü zaten terör örgütü olarak tanımış durumda.''

Cruz'un tasarısı, Arkansas'tan John Boozman, Arkansas'tan Tom Cotton, Pennsylvania'dan Dave McCormick, Florida'dan Ashley Moody ve Florida'dan Rick Scott da dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi senatörden ilk desteği aldı.

Tasarı ayrıca Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC), İsrail İçin Birleşik Hristiyanlar (CUFI) ve Demokrasileri Savunma Vakfı'nın savunuculuk kolu FDD Action gibi etkili gruplardan da destek aldı.

Cruz'un tasarısının hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Cumhuriyetçilerin geniş desteğini alması ve benzer adımlar atmış müttefiklerinin de desteğini alması bekleniyor.