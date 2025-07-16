HTŞ'nin 'Ateşkesi' Kanla Yazıldı: Dürzi Siviller Katledildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: uriye'de yönetim değişikliğinin ardından artan Dürzilere yönelik saldırılar bu hafta yeni bir boyuta taşındı.

Ülkenin güneyinde Dürziler ile Arap aşiretleri arasında başlayan çatışmalar, hükümeti elinde tutan terör örgütü HTŞ'ye bağlı güçlerin müdahalesi sonrasında Şam ile Dürzi güçlerinin savaşına dönüştü.

Çatışmalar Süveyda ve Dera bölgelerinde ateşkese rağmen şiddetlenerek sürerken, bölgeden Dürzi sivillerin öldürüldüğü katliam görüntüleri gelmeye başladı. Ayrıca terör örgütü HTŞ'ye bağlı güçlerin Dürzileri darp ettiği, aşağıladığı ve kiliselere saldırdığı görüldü.

Siyonist İsrail de daha önce Alevilere yönelik katliamlarda olduğu gibi çatışmaları bahane ederek Suriye'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Devreye giren ABD tüm taraflarla görüşmeye başladı.

Netanyahu tehdit etti: Daha ileri adımlara mecbur kalmayacağımızı umuyorum

Terör örgütü HTŞ yönetiminin Süveyda'da tam ateşkes sağlandığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmasının ardından kentin birçok bölgesinde yeniden çatışmalar başladı.

Çatışmalar sürerken Siyonist İsrail savaş uçakları, bölgede ağır silah ve tanklarla hareket halinde olan Şam güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Vurulan askeri tesisler arasında Dera kırsalındaki 12’nci tümen ve 175’nci Tugay da bulunuyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in hava saldırılarında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın vurulduğunu aktardı.

Ancak İsrail ordusunun paylaştığı görüntüler hasarın daha büyük olduğuna işaret ediyor.

Siyonist İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu "Suriye'nin güneyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Daha ileri adımlar atmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum, bu büyük oranda Şam'ın adımlarına bağlı" şeklinde konuştu.

Katliamlar kamerada, göç başladı

T24'ten Namık Durukan'ın aktardığına göre, terör örgütü HTŞ güçlerinin kente girmesinin ardından yoğun bir göç hareketi başladı. Sayıları binlerle ifade edilen aileler, araçları ile çatışma bölgeden güvenli alanlara doğru yola çıktı.

Bölgeden Dürzileri hedef alan katliam görüntüleri de gelmeye başladı. Bir eve kimliği belirlenemeyen silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda toplu infaz yapıldı. Saldırıda bir aileden en az 15 kişi öldürüldü. Süveyda’dan gelen görüntülerde, kent merkezine giren Şam’a bağlı bazı askerlerin, Dürzi erkeklerini ve öldürülen Dürzi savaşçılarını aşağılamak amacıyla bıyıklarını kesmesi dikkat çekti.

Dürzilere saldıranlar arasında terör örgütü HTŞ’ye bağlı güçlerin de yer aldığı belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde HTŞ güçlerinin Dürzileri darp ettiği ve kiliselere zarar verdiği görüldü.

Terör örgütü HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanlığı, çatışmalarda 30 kişinin öldüğünü açıklarken Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yerel kaynak ağına dayanarak ölü sayısının 99'a yükseldiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

'Bildiri baskı altında yazıldı'

Dürzilerin önde gelen isimlerinin çatışmalar karşısındaki tutumuysa farklılık gösteriyor.

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, çözümün terör örgütü HTŞ yönetimiyle uzlaşıdan geçtiğini vurgulayarak "Dürziler devlete entegre olmalı, kendilerini izole etmemeli" dedi.

Dürzilerin dini liderlerinden Hikmet el Hicri ise terör örgütü HTŞ'ye bağlı güçlerin bölgeye girişini onayladıklarına dair yayımlanan bildirinin baskı altında hazırlandığını ve gerçek iradelerini yansıtmadığını duyurdu. Hicri, “Adımıza yazılan ve inanmadığımız hiçbir şeyi kabul etmiyoruz.

Bugünden itibaren gerçek tutumumuzu yansıtmayan hiçbir sesi tanımıyoruz” dedi.

ABD devrede: 'Tüm taraflarla doğrudan görüşüyoruz'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, süreci yakından takip ettiklerini belirterek "Dürziler, Bedevi kabileleri, Suriye hükümeti ve İsrail güçlerini kapsayan barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Barrack, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tüm taraflarla aktif olarak temas halinde bulunduklarını bildirdi ve şunları kaydetti:

"Yanlış yönlendirme, kafa karışıklığı ve yetersiz iletişim, her tarafın çıkarlarının barışçıl ve sağduyulu bir şekilde entegre edilmesinin önündeki en büyük zorluktur. Tüm taraflarla doğrudan, aktif ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz ve sükunet ile entegrasyon için ilerleme sağlamaya çalışıyoruz."