Eilat Limanı kapanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Globes’in haberine göre, Eilat (Umm el-Raşraş) Limanı pazar günü itibarıyla kapatılacak. Habere göre, Eilat Belediyesi, limanın aylık 600 ila 700 bin şekel arasında olduğu tahmin edilen emlak vergilerini ödememesi üzerine limanın banka hesaplarına el koydu.

Globes’e göre, liman, Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım savaşından bu yana tam kapasiteyle faaliyet göstermiyor ve Kızıldeniz’deki gemi trafiğine yönelik Ensarullah’ın saldırı tehdidi altında bulunuyor.

Globes’in ulaştığı Ulusal Acil Durum Kurumu’na ait bir yazıya göre, belediyenin banka hesaplarına el koymasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik ve Limanlar İdaresi, Eilat Limanı'nın pazar gününden itibaren tüm faaliyetlerini durdurmasının beklendiğini bildirdi.

Yazıda, limanın faaliyetlerinin durmasının İsrail Donanması’nın Kızıldeniz’deki faaliyetlerine destek verilmesini, EAPC (Avrupa-Asya Boru Hattı Şirketi) operasyonlarını ve ICL'in Ölü Deniz Tesisleri’nden yapılan potas ihracatını “olumsuz” etkileyeceği ifade edildi. Ayrıca, römorkör ve diğer liman ekipmanlarının devre dışı kalacağı ve vinçler ile elektrik sistemlerinin kapanması nedeniyle “uzun vadeli altyapı zararlarının” oluşabileceği belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Moşe Ben Zaken Globes’e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak belediye, liman ve ilgili devlet kurumlarının katılacağı acil bir toplantı çağrısı yaptığını söyledi.

Eilat Limanı’nın işletme hakları 2012 yılında Nakaş kardeşler tarafından 120 milyon şekel karşılığında 15 yıllığına satın alınmış, anlaşmada 10 yıl daha uzatma opsiyonu yer almıştı. Nakaş kardeşlerin teklif sürecindeki tek alıcı olduğu ve ödediği bedelin düşük bulunduğu ifade edildi. Haberde, savaş öncesinde limanın kâr ettiği ve 2019–2023 yılları arasında 162 milyon şekel temettü dağıttığı bilgisi paylaşıldı.

Liman, savaş başlamadan önce İsrail’e ithal edilen araçların yüzde 50’sini karşılıyor, aynı zamanda EAPC boru hattı üzerinden petrol taşımacılığı ve gübre ile mineral ihracatı gerçekleştiriyordu. Ancak 2023’te 212 milyon şekel olan gelir, 2024’te Kızıldeniz ticaret yolunun kapanmasıyla “yüzde 80” düşerek sadece 42 milyon şekele geriledi. 2024 yılında limana yalnızca 16 gemi yanaşırken, 2025’in ilk yarısında bu sayı yalnızca altı oldu.

Hükümet, Haziran ayında limana 15 milyon şekele kadar tazminat ödenmesini onaylamıştı. Ancak bu desteğin, limanın savaşın başlangıcından bu yana devlete ödemediği ve toplamı 3 milyon şekeli aşan kullanım ücretinin ödenmesi şartına bağlandığı belirtildi. Devlet ayrıca, 3.2 milyon şekel tutarında ödeme ertelemesi ile 30 milyon şekele kadar kredi garantisi sağlamış, bu kredinin 16 milyon şekellik kısmı kullanılmıştı.

Globes, hükümetin limana yönelik desteklerine rağmen belediye borçlarının ödenmemesine tepki gösterdiğini, işletmecilerin geçmişte elde ettiği kârlar göz önünde bulundurularak bu dönemde de sorumluluk almaları gerektiğini vurguladığını aktardı. Ancak haberde, limanın özel işletme statüsüne rağmen devlet açısından “stratejik” bir varlık olarak görüldüğü ve şimdiye dek yapılan müdahalelerin limanı açık tutmak için yeterli olup olmadığının belirsiz olduğu ifade edildi.