Colani: Süveyda’da güvenliği sağlama yetkisi Dürzi liderlere geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Colani, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde Pazar gününden bu yana devam eden ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddet olaylarının ardından, güvenliği sağlama sorumluluğunun Dürzi dini liderlere verildiğini açıkladı.

Perşembe sabahı konuşan Colani, HTŞ unsurlarının görevlerini başarıyla yerine getirdiğini ancak İsrail’in sivilleri ve kamu tesislerini hedef alan yoğun saldırılarının bu çabaları sekteye uğrattığını, müdahalenin durumu önemli ölçüde karmaşıklaştırarak Dürzi halkının zararına açık bir savaş tehdidi oluşturduğunu ve bu süreçte Amerikan, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkili olarak bölgeyi bilinmeyen bir felaketten kurtarmaya katkı sunduğunu söyledi.

Süveyda’dan güç çekme kararının, “ulusal birliğin korunması ve Suriye’nin yeni bir büyük savaşa sürüklenmesini önleme” amacına dayandığını vurguladı.

“Karşımızda iki seçenek vardı: Ya Dürzi halkımızın güvenliğini riske atarak İsrail’le doğrudan bir savaşa girmek ya da Dürzi ileri gelenlerinin ve dini liderlerinin ulusal çıkarları önceliklendirmesine olanak tanımak,” diyen Colani, hükümetin kaos ve yıkımı engelleyen bir tercih yaptığını ve halkın güvenliğini korumayı öncelediğini söyledi.